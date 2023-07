Alfa Romeo 6C: ecco quanto potrebbe costare

Alfa Romeo 6C è il nome della concept car di una futura super car che la casa automobilistica del Biscione svelerà il prossimo 30 agosto nel week end del gran premio di Formula 1 d’Italia a Monza. L’auto sarà svelata ad Arese presso il numero la macchina del tempo di Alfa Romeo. Questa auto sarà ispirata alla leggendaria Alfa Romeo 33 stradale prodotta in 198 unità a fine anni ’60 e nel 2025 o nel 2026 potrebbe arrivare sul mercato anche se in edizione limitatissima. Una decisione ufficiale in merito non è stata ancora annunciata. Molto probabilmente se questa auto verrà commercializzata lo sapremo proprio in sede di presentazione il prossimo 30 agosto 2023.

Ecco quale potrebbe essere il prezzo di partenza della nuova Alfa Romeo 6C che debutterà il 30 agosto

A proposito di Alfa Romeo 6C, il cui nome deve ancora essere ufficialmente confermato, sappiamo che sarà una vettura davvero straordinaria che rappresenterà una sorta del meglio di quanto offerto da Alfa Romeo nel corso della sua lunga storia. Si dice che questa auto possa rappresentare inoltre il canto del cigno per il motore V6 2.9 litri che in questa auto potrebbe raggiungere e superare i 600 cavalli complessivi.

In tanti si domandano, sempre che questa super car del Biscione effettivamente raggiunga il mercato, quale potrebbe essere il prezzo di partenza di Alfa Romeo 6 C. Al momento certezze non ne abbiamo dato che non è nemmeno sicuro che questo veicolo venga effettivamente messo in commercio. Se ciò dovesse avvenire ipotizziamo però un prezzo superiore ai 300 mila euro.

Vedremo dunque a proposito di questa futura super car dello storico marchio milanese quali altre novità trapeleranno nei prossimi giorni prima del suo debutto ufficiale che come dicevamo poc’anzi avverrà il prossimo 30 agosto come confermato ufficialmente da Alfa Romeo nei giorni scorsi.