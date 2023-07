Ferrari porta i programmi F1 Clienti e XX a Goodwood

Il Goodwood Festival of Speed è un evento di grande prestigio nel mondo dell’automobilismo, e Ferrari ha un ruolo di primo piano nell’edizione di quest’anno.

Tra le vetture esposte, spicca la Ferrari 499P, vincitrice della 24 Ore di Le Mans e capace di conquistare cinque podi in altrettante gare del FIA World Endurance Championship (WEC) 2023. Questa supercar è stata affiancata da altri prototipi che hanno segnato la storia del cavallino rampante, così come da una serie di vetture F1 Clienti e del Programma XX.

Ferrari: diverse vetture F1 Clienti e del Programma XX in mostra al FoS 2023

Nel dettaglio, le vetture F1 Clienti hanno incluso la Ferrari F60 del 2009, spinta da un motore V8 da 2.4 litri, abbinato a un cambio a 7 marce. Tale modello ha segnato la 70ª partecipazione del brand di Maranello nel Campionato del mondo ed è stata la prima a introdurre il sistema di recupero dell’energia KERS.

Inoltre, sono state esposti due esemplari della SF71H del 2018, la monoposto ibrida che monta una power unit composta da un motore termico V6 da 1.6 litri, un motogeneratore collegato al turbo (MGU-H) e due motogeneratori cinetici collegati alla trasmissione (MGU-K). Questa è stata la prima Ferrari ad adottare il sistema di protezione del pilota Halo.

Per quanto riguarda il Programma XX, sono stati presentati due modelli: la Ferrari 599XX, dotata di un iconico motore V12 in posizione anteriore capace di erogare 750 CV e 700 Nm di coppia massima, e la FXX-K Evo, l’hypercar più recente utilizzabile solo in pista, che grazie all’adozione di un V12 cilindri da 6.3 litri e dell’unità elettrica è in grado di erogare 1050 CV e 900 Nm.

In mostra anche le più recenti novità

Oltre a queste vetture da competizione, la storica casa automobilistica modenese ha esposto anche diverse auto stradali, tra cui la Daytona SP3, la SF90 Spider, la 812 Competizione, la 296 GTS e la Roma. Queste supercar rappresentano l’eccellenza del design e delle prestazioni secondo Ferrari, combinando l’innovazione tecnologica con l’eleganza e lo stile inconfondibili del cavallino rampante.

In conclusione, la partecipazione del brand modenese al Goodwood Festival of Speed 2023 offre un’ampia panoramica delle capacità e delle realizzazioni di questo storico marchio, mettendo in mostra sia la sua eredità nelle corse che la sua continua innovazione nel campo delle auto stradali.