Peugeot sigla un’importante partnership per salvaguardare l’ambiente

Peugeot ha annunciato una partnership con Under The Pole, un programma di esplorazione sottomarina che combina spedizioni innovative, ricerca scientifica e sensibilizzazione per contribuire alla conoscenza e alla conservazione degli oceani.

Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno della casa del Leone per la protezione dell’ambiente, unendo la ricerca e l’innovazione tecnologica a un obiettivo di conservazione.

Peugeot sigla una partnership con Under The Pole

Peugeot: nuova collaborazione con Under The Pole

Under The Pole è stato fondato da Ghislain Bardout ed Emmanuelle Périé-Bardout a Concarneau nel 2008. Il programma condivide con il brand di Stellantis l’ambizione di utilizzare le conoscenze scientifiche per la protezione degli oceani.

L’azienda, desiderosa di contribuire concretamente alle attività di Under The Pole, metterà a disposizione due Peugeot Boxer (veicoli commerciali) per trasportare tutte le attrezzature necessarie a svolgere le varie missioni del programma.

Under The Pole si impegna in tre missioni principali. Prima di tutto, organizza spedizioni innovative in tutto il mondo finalizzate all’esplorazione scientifica degli oceani, in particolare nelle regioni polari o isolate.

In secondo luogo, sostiene la ricerca scientifica, in particolare attraverso il programma Deeplife, che mira a scoprire le foreste animali marine della zona mesofotica (da 30 a 200 metri di profondità) e il loro ruolo chiave nel funzionamento dell’ecosistema marino. Infine, lavora per sensibilizzare e conservare gli oceani, partendo dalla convinzione che la conoscenza è significativa solo se condivisa.

L’impegno del brand francese per l’ambiente

Peugeot, come Under The Pole, mette la conoscenza scientifica degli oceani al servizio della loro conservazione. L’azienda innova costantemente per offrire al maggior numero possibile di persone una mobilità pulita, accessibile e sostenibile, con un obiettivo globale e ambizioso: Carbon Net Zero entro il 2038.

Quest’ambizione inizia con una roadmap chiara e determinata per l’elettrificazione dei suoi prodotti. Entro il 2023, tutti i modelli della sua gamma saranno elettrificati. Entro il 2025, ogni Peugeot sarà disponibile anche in versione 100% elettrica mentre, entro il 2030, il 100% delle sue auto vendute in Europa sarà full electric.

Ma l’obiettivo di Carbon Net Zero entro il 2038 va ben oltre l’elettrificazione totale dei modelli Peugeot. Prende in considerazione anche i materiali utilizzati per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti, l’energia utilizzata e l’attuazione di un’economia circolare per i materiali e i beni.

Consegnati due esemplari del furgone Boxer

Per dare il via a questa partnership, il 29 giugno 2023, i membri del team Under The Pole hanno preso in consegna i due Boxer, che saranno utilizzati per trasportare le loro attrezzature nelle prossime spedizioni.

Peugeot continua a dimostrare il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità attraverso questa nuova collaborazione. Con Under The Pole, il costruttore francese sta facendo un passo avanti per contribuire alla conservazione degli oceani e alla promozione di una mobilità più pulita e sostenibile.