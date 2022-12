Nuova Citroen C3: migliore berlina compatta all’Estadão Mobility Award 2023

Nuova Citroen C3 ottiene un nuovo riconoscimento in Brasile. Lunedì 12 dicembre l’unica berlina con un’attitudine da SUV in Brasile ha vinto un altro premio, essendo stata eletta Miglior berlina compatta in Brasile all’Estadão Mobility Award 2023. L’elezione è stata fatta con voto popolare e organizzata da Jornal do Carro, di O Estado de S. Paulo, uno dei giornali più antichi e tradizionali del paese.

All’Estadão Mobility Award 2023 la nuova Citroen C3 è stata eletta migliore berlina

Il premio elegge i migliori modelli in diverse categorie. In competizione per uno dei segmenti principali in Brasile, la Nuova Citroen C3 ha già conquistato migliaia di consumatori con la sua versatilità, accessibilità e design, oltre ad attributi esclusivi, come il Touchscreen Citroën Connect da 10” con connessione Android Auto e wireless Apple CarPlay.

La Nuova C3 innova anche con valori altamente competitivi in ​​tutti gli aspetti del suo costo di proprietà, con manutenzione fino a 30.000 km per meno di R $ 2 al giorno, assicurazione con una polizza conveniente e un’ampia gamma di accessori in modo da soddisfare ogni esigenza di tutti i suoi clienti.

Il tradizionale premio si svolge dal 2006, promosso da Jornal do Carro. Tre anni fa, gli organizzatori hanno ampliato la copertura del premio, includendo diverse soluzioni di mobilità in più categorie. Attualmente, la celebrazione include momenti salienti delle sezioni Mobilidade, Estradão, Jornal do Carro e MotoMotor, tutte del Grupo Estado.

Dunque dal Brasile ancora una bella notizia per la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis che proprio grazie a questo modello negli ultimi tempi sta registrando una crescita davvero importante delle sue immatricolazioni in quel paese che come sappiamo rappresenta il principale mercato auto di tutta l’America Latina.

Ti potrebbe interessare: Citroen: la casa automobilistica francese di Stellantis ottiene importante riconoscimento al premio Autoesporte Car of the Year