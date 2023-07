Nuova Lancia Gamma: sarà lei l’auto italiana prodotta a Melfi?

Nuova Lancia Gamma è uno dei tre modelli che nei prossimi anni faranno parte della gamma della casa automobilistica italiana che il gruppo Stellantis vuole rilanciare e considera uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles. Questa auto sarà la seconda ad arrivare del nuovo corso di Lancia dopo la nuova Ypsilon nel 2024. Si tratterà della futura ammiraglia del marchio che venderà più all’estero che in Italia e che avrà uno stile molto particolare. Infatti non si tratterà di un SUV ma nemmeno di una berlina tradizionale. Il CEO di Lancia Luca Napolitano ha detto che il suo design non può essere inserito in nessun segmento di mercato attuale e dunque stupirà e non poco i numerosi fan della casa automobilistica italiana.

Potrebbe essere la nuova Lancia Gamma il modello italiano che verrà prodotto a Melfi

Nuova Lancia Gamma inoltre potrebbe essere uno dei 5 modelli che oggi il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha ufficialmente confermato saranno prodotti presso lo stabilimento di Melfi. Tavares non ha fatto espressamente il nome di questo veicolo ma ha detto che dei 5 modelli solo uno è di una casa automobilistica italiana. Si tratta di un modello solo elettrico su piattaforma STLA Medium. Dunque sembra essere proprio la nuova Lancia Gamma di cui del resto già in passato si era vociferato potesse essere realizzata proprio in Italia a differenza della nuova Lancia Ypsilon che invece sarà prodotta in Spagna a Figueruelas vicino la città di Saragozza.

Nuova Lancia Gamma sarà lunga circa 4,7 m e sarà dunque un modello particolarmente sorprendente che permetterà a Lancia di potersi affermare nel segmento premium del mercato europeo dove il brand di Stellantis tornerà dopo diversi anni con la commercializzazione delle sue auto a partire da metà 2024 che oltre all’Italia interesserà anche Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello di Lancia e se davvero nei prossimi mesi arriverà la conferma ufficiale che sarà proprio lei il modello di una casa italiana ad essere prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi con il gruppo automobilistico che intende produrre nel nostro paese 1 milione di auto all’anno come promesso da Carlos Tavares quest’oggi.