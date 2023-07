Lancia Delta Integrale By Manhart: 375 cavalli e un prezzo di 130.000 €

Lancia Delta Integrale è un modello cult, non solo per gli appassionati di auto italiane, ma per il pubblico automobilistico in generale. Alcuni anni fa abbiamo visto un’interpretazione moderna dell’auto premium, e ora stiamo assistendo a un’altra rielaborazione, per gentile concessione di Manhart e della loro divisione di auto d’epoca. Gli specialisti del tuning di Wuppertal non sono sinonimo di progetti basati su auto italiane, ma sotto la sua divisione Manhart Classic Cars, l’azienda ha deciso di realizzare questo restomod con la celebre vettura di Lancia.

Lancia Delta Integrale: ecco la versione del tuner Manhart con motore potenziato da 375 cavalli e prezzo da capogiro

La berlina ha ricevuto modifiche sotto il cofano, nonché modifiche all’aspetto e alle sospensioni. Per cominciare, il turbo da 2,0 litri da 197 CV e 298 Nm è stato rielaborato con un nuovo turbo, pistoni e bielle forgiati, nuovi alberi a camme e una nuova pompa del carburante che consentono un notevole incremento di potenza. Nella sua nuova veste, il motore di questa Lancia Delta Integrale by Manhart sviluppa 375 cavalli e 550 newton metri, che vengono trasmessi alle quattro ruote. La trasmissione ha cinque marce ed è stata completamente revisionata, insieme a una nuova frizione.

Più potenza viene fornita anche con freni Brembo più grandi da 380 mm dietro ruote OZ da 17 pollici. Anche l’aspetto della berlina è stato modificato con vernice nera opaca e accenti grigi e rossi. Nuovo anche lo spoiler del bagagliaio, così come i sedili e il volante, che sono rivestiti in Alcantara e pelle. Per quanto riguarda invece l’abitacolo di questa Lancia Delta Integrale by Manhart, l’azienda ha anche messo mano agli interni di questo leggendario modello e ha installato pregiate rifiniture per i sedili in pelle / Alcantara. Inoltre, sono stati installati un nuovo volante e tappetini speciali. Il suo prezzo è di poco inferiore ai 130.000 euro.

Infine ricordiamo che Lancia Delta HF Integrale è una versione sportiva della Lancia Delta, esplicitamente progettata per partecipare al Campionato del mondo rally, campionato in cui ha gareggiato dal 1988 al 1993 ottenendo 5 titoli mondiali costruttori e 35 vittorie. La vettura è nata come evoluzione della Lancia Delta HF 4WD, a sua volta derivata dalla Lancia Delta. Rispetto alla versione di serie, essa presenta un motore più potente, una trazione integrale permanente, un assetto ribassato, dei passaruota allargati e dei cerchi in lega da 15 o 16 pollici. Il motore è un 2.0 litri turbo a 4 cilindri in linea, con potenza variabile da 185 a 215 CV a seconda delle versioni

La Lancia Delta HF Integrale è stata prodotta in diverse serie e varianti, tra cui la 8V, la 16V, la Evoluzione I e la Evoluzione II. Alcune versioni sono state realizzate in edizione limitata, come la Martini 5 e la Martini 6, dedicate ai successi nel mondiale rally. La Lancia Delta HF Integrale è considerata una delle auto da rally più leggendarie e apprezzate di tutti i tempi, nonché una delle auto sportive italiane più iconiche. Attualmente è molto ricercata dai collezionisti e dagli appassionati, con prezzi che possono superare i 200.000 euro per le versioni più rare e meglio conservate.