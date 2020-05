Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II: un raro esemplare in Giallo Ginestra andrà all’asta

Durante gli anni in cui la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II è stata prodotta, la casa automobilistica torinese ha presentato anche alcune edizioni speciali. L’esemplare in Giallo Ginestra che vi proponiamo in questo articolo è uno dei soli 150 venduti in Italia. Altre 50 unità sono state proposte in vendita in Germania e altre 20 in Francia.

Esternamente sono tutti facilmente riconoscibili per la colorazione giallo brillante mentre all’interno troviamo dei sedili Recaro in alcantara con cuciture gialle a contrasto. Durante l’asta online The European Sale Featuring The Pettijean Collection che si terrà dal 3 al 12 giugno 2020, RM Sotheby’s proporrà proprio questa Delta HF Integrale Evoluzione II del 1993 con telaio n°ZLA831AB000583983. Questa Delta Integrale è una delle sole 50 consegnate nuove in Germania.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II: RM Sotheby’s proporrà all’asta un rarissimo esemplare del 1993

Completata dal marchio di FCA nel novembre del ’93, la vettura fu inizialmente immatricolata a Brema e poi venduta al secondo proprietario a Wolfsberg, in Austria. Proprio qui ha avuto altri tre proprietari prima di essere venduta nuovamente in Germania all’attuale proprietario nella città di Backnang.

Oggi, questa Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II si presenta in ottime condizioni dopo essere stata sottoposta a un restauro tecnico ben documentato, commissionato dall’attuale proprietario agli specialisti Karlhofer e terminato ad agosto del 2017.

L’intervento ha visto una completa rimozione e ricostruzione del motore e della trasmissione, una revisione della parte inferiore delle sospensioni, il ricondizionamento estetico del motore, della carrozzeria e degli interni e altro ancora.

Se ciò non bastasse, il Deltone ha ricevuto un rivestimento antiruggine sottoscocca. Dal completamento dei lavori di restauro, la Delta HF Integrale Evo II ha percorso circa 2000 km. L’attuale proprietario afferma di aver speso più di 25.000 euro per riportare l’auto nelle condizioni attuali.

Assieme al veicolo viene fornito il Certificato di Origine emesso da Lancia Classiche, oltre a numerosi documenti che testimoniano la proprietà in Germania. A bordo è presente, inoltre, una radio Clarion CRX 111. Le prime stime effettuate da RM Sotheby’s su questa Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II prevedono una vendita compresa tra 90.000 e 140.000 euro.