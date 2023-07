Tavares esclude di spostare la produzione di Peugeot e-208 in Francia

Il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha risposto immediatamente a Bruno Le Maire Ministro delle Finanze Francese che aveva chiesto di spostare la produzione di auto elettriche compatte in Francia. Il gruppo automobilistico ha fatto sapere di non aver in programma di trasferire la produzione della Peugeot e-208 elettrica dalla Spagna alla Francia, nonostante la spinta del governo francese per un maggior numero di auto prodotte localmente.

“La produzione di Peugeot e-208 rimane in Spagna”: Carlos Tavares risponde al Ministro francese Le Maire

Lo ha dichiarato il CEO Carlos Tavares in un’intervista pubblicata mercoledì. “L’equazione economica legata al trasferimento imposto di questo progetto non sarebbe nell’interesse dell’azienda né del Paese”, ha detto Tavares al quotidiano Le Figaro. I veicoli elettrici (EV) sono più costosi delle loro controparti a combustibili fossili e le case automobilistiche europee pianificano modelli più economici incoraggiati dai sussidi governativi.

La Francia, ad esempio, prevede un sussidio per i veicoli elettrici prodotti in Europa in quanto avrebbero un’impronta di carbonio inferiore rispetto ai modelli importati e un programma di leasing sociale che offre veicoli elettrici per circa 100 euro al mese alle famiglie più povere. Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha affermato che i piccoli veicoli elettrici dovrebbero essere costruiti in Francia sopra i modelli di fascia alta. “So che a Carlos Tavares piacciono le sfide. Gli chiedo di accettare la sfida di costruire piccoli veicoli elettrici, come la 208, in Francia. Forse non l’intera macchina, ma perché non parti di essa”, ha detto a BFM TV. “I risultati ci diranno chi ha fatto la scelta giusta in mezzo alla concorrenza cinese”, ha detto Tavares a Le Figaro.

Ricordiamo che la Peugeot e-208 è stata lanciata nel 2019, insieme alla nuova generazione della 208 a benzina e diesel, con cui condivide la piattaforma. La vettura è dotata di un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e di una batteria da 50 kWh, che le consentono di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e un’autonomia di 340 km nel ciclo WLTP.

La Peugeot e-208 offre tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport, che influenzano le prestazioni e il consumo di energia. Inoltre, dispone di due livelli di frenata rigenerativa, che permettono di recuperare energia in fase di decelerazione. La berlina compatta elettrica di Peugeot si ricarica in diverse modalità: con una presa domestica (16 ore), con una wallbox (5 ore e 15 minuti con una potenza di 11 kW), con una colonnina pubblica (80% in 30 minuti con una potenza di 100 kW). Vedremo dunque se Carlos Tavares nei prossimi giorni avrà altro da aggiungere in proposito.