Peugeot e-208: iniziata la produzione a Saragozza

Lo stabilimento Stellantis di Figueruelas (Saragozza) ha iniziato a produrre la Peugeot e-208 sulla Linea 1, anche se a un ritmo molto basso, dovuto al fatto che si tratta delle prime auto di prova, prima dell’inizio dell’assemblaggio in serie a settembre o ottobre. L’inizio del progetto è significativo, poiché arriva in un momento in cui in Francia c’è pressione affinché il modello venga realizzato nel paese vicino. Lo stabilimento aragonese, invece, ha ricevuto la conferma per la produzione della Lancia Ypsilon a partire dal secondo trimestre 2024, attività che non genererà ulteriore occupazione a causa del suo ambito ridotto.

A Saragozza avviata già la produzione di Peugeot e-208

Lo stabilimento Stellantis di Figueruelas (Saragozza) sta già assemblando le prime unità di pre-produzione della Peugeot e-208, si tratterebbe addirittura di poco meno di una mezza dozzina di veicoli alla settimana. Nonostante si tratti di una cifra molto bassa, è una cifra assolutamente normale, visto che mancano poco più di due mesi – il montaggio dovrebbe iniziare a metà settembre o inizio ottobre – all’inizio della sua produzione.

Al momento, la e-208 viene prodotta sulla Linea 1, dove coesiste con Opel Crossland e Citroën C3 Aircross, inizialmente fino a giugno 2024, dopo che è stato esteso il periodo iniziale per il completamento del ciclo di vita di questi prodotti. Per questo vengono riuniti solo nel turno A, visto che il turno B, in linea di principio, non tornerà fino a luglio, quando è previsto il recupero di questo gruppo di lavoro, per il quale Stellantis sta assumendo circa 600 persone, attraverso Adecco.

Come in tutta l’industria automobilistica, l’impianto continua con alcuni problemi dovuti alla mancanza di componenti. Questi stanno influenzando l’adattamento della fabbrica, poiché alcuni strumenti industriali impiegano più tempo ad arrivare e anche perché alcune unità Peugeot vengono cancellate per mancanza di parti.