Opel Experimental: primo sguardo alla nuova concept car

L’innovazione è il motore che alimenta l’industria automobilistica e la Opel Experimental è la prova vivente di questa affermazione. La nuova concept car non solo offre una panoramica sul futuro del marchio tedesco, ma rappresenta anche un balzo in avanti nel design e nella tecnologia automobilistica.

La Experimental è più di un semplice concept; è una finestra sul futuro del brand di Stellantis. Le prime immagini teaser rilasciate mostrano un design estremamente preciso e dettagliato, che anticipa la visione più tecnica ed estrema della filosofia Bold and Pure dell’azienda.

Opel Experimental, il gruppo ottico posteriore

Opel Experimental: gli ultimi teaser svelano nuove informazioni sul modello

Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato che il nuovo modello segna l’inizio di un nuovo capitolo per la casa automobilistica tedesca. È stata progettata per fornire una visione tangibile della direzione che il marchio sta intraprendendo.

Uno degli elementi più accattivanti della Opel Experimental è l’ulteriore sviluppo dell’Opel Compass, l’elemento guida della filosofia del design del costruttore. Il nuovo logo Blitz illuminato è posizionato al centro attraverso una nuova rielaborazione del Vizor.

La firma luminosa a forma d’ala sull’asse orizzontale, insieme alla piega centrale illuminata, aggiunge ulteriore drammaticità al design. Una caratteristica grafica animata da luci di colore rosso sulla superficie della carrozzeria, priva di inutili linee di chiusura, suggerisce la ripetizione dell’icona bussola sul retro della Experimental.

Efficienza aerodinamica e rispetto per le risorse

L’efficienza aerodinamica è da sempre un tratto distintivo dei veicoli Opel e la nuova concept car non fa eccezione. Il design dei cerchi indica che anche la vettura condividerà questo elemento distintivo.

Ma l’innovazione non si ferma al design esterno. All’interno, la struttura profilata dei sedili ergonomici, tipici delle vetture Opel, suggerisce un approccio sostenibile e attento alle risorse. Questo dettaglio dimostra l’impegno del brand tedesco nel creare veicoli che non solo siano all’avanguardia in termini di design e tecnologia, ma che rispettino anche l’ambiente.

La nuova Opel Experimental sarà presentata in anteprima mondiale al Salone di Monaco (IAA Mobility), che si terrà dal 5 al 10 settembre 2023. L’evento rappresenterà un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto e per tutti coloro che sono interessati a vedere da vicino il futuro dell’industria automobilistica secondo Opel.