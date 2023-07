E-lectric Days 2023: Stellantis mostra la sua gamma elettrificata ai clienti B2B

Il 4 e 5 luglio, si è svolto un evento di grande importanza per il settore automobilistico: gli E-lectric Days. Questo appuntamento, organizzato da Stellantis, ha visto la presentazione di un’offerta di prodotti in grado di rispondere ad ogni esigenza di mobilità. L’evento ha coinvolto esponenti di rilievo della clientela del gruppo italo-francese, offrendo loro un’esperienza unica nel suo genere.

Durante gli E-lectric Days 2023, i riflettori erano puntati sulla gamma elettrificata di Stellantis. Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot hanno presentato le loro ultime novità. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di provare queste vetture sui tracciati di Balocco, sperimentando in prima persona le innovazioni offerte dal colosso europeo.

Stellantis E-lectric Days 2023

Stellantis: tutti i veicoli elettrificati del gruppo protagonisti agli E-lectric Days 2023

La manifestazione si è svolta presso il Balocco Proving Ground e ha coinvolto oltre 200 clienti. Tra questi, aziende corporate, fleet&tender, broker e noleggiatori a lungo termine e a breve termine. Tutti i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere a workshop con esperti del settore e ad approfondimenti sul prodotto, oltre a provare tutta la gamma elettrificata di Stellantis.

Ogni marchio è stato protagonista durante l’evento. Alfa Romeo con Tonale, Peugeot con le nuove 408 e 308, Citroën con le C4-X e C5-X, Jeep con la gamma 4xe ibrida plug-in e la nuova Avenger, DS Automobiles con DS 4 e DS 7, Opel con la nuova Astra e Fiat con la sua gamma.

Le dichiarazioni di Fabio Mazzeo

Fabio Mazzeo, direttore Fleet & Business Solutions di Stellantis Italia, ha aperto l’evento con riflessioni sul futuro e sui temi strategici della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica.

Ha sottolineato l’importanza di sviluppare relazioni proficue e virtuose tra i protagonisti di tutta la filiera. Mazzeo ha espresso con chiarezza la visione del gruppo automobilistico e sul futuro del business, sottolineando l’importanza dell’elettrificazione e del ruolo del mercato business in questa transizione.

Durante gli E-lectric Days 2023, infine, i partecipanti non solo hanno avuto l’opportunità di testare ogni prodotto, ma sono stati anche informati su servizi di connettività per i driver, servizi per il Fleet Management e consigli per rendere la transizione EV efficiente. Le varie sessioni informative sono state curate da partner d’eccezione come SWX Connected Services, Mobilisights, Free2Move, Free2move Charge con il partner strategico Free2move eSolutions.