Opel Experimental: svelato il nome della nuova visionaria concept car

Opel ha rivelato il nome della sua nuova concept car: Opel Experimental. La nuova concept car del produttore tedesco dovrebbe essere presentata ufficialmente all’IAA Mobility di Monaco (5 – 10 settembre 2023). Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha dichiarato: “Opel Experimental mostra chiaramente la nostra visione per l’intero marchio, non solo per un modello. Mostra il futuro di Opel e influenzerà tutti i veicoli di produzione di prossima generazione. Rappresenta ciò che vogliamo ottenere con il nostro marchio”.

La Opel Experimental è la fase successiva dell’evoluzione della filosofia di design Bold and Pure che apparve per la prima volta nella GT X Experimental originale. La nuova concept car di Opel rappresenta la presenza dinamica del marchio all’interno del Gruppo Stellantis, dando nuova vita ai pilastri del marchio Detox, Modern German e Greenovation. Inoltre, sarà la prima Opel a portare con orgoglio la nuova Opel “Blitz”. Il nuovo logo affilato e sicuro è posizionato in modo prominente al centro della bussola Opel, che costituisce la spina dorsale degli elementi di design anteriori, posteriori e interni di Opel.

Il nuovo prototipo Opel Experimental continua la lunga e fortunata tradizione dei prototipi “made in Rüsselsheim”, una tradizione iniziata nel 1965 quando Opel presentò la leggendaria Experimental GT. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo nuovo modello che potrebbe ispirare nel design le future auto del produttore automobilistico tedesco che fa parte del gruppo Stellantis.