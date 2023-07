Casa Lancia: un nuovo capitolo nella storia del Rinascimento del marchio

Lancia, un marchio che ha segnato la storia dell’automobilismo con la sua eleganza italiana e le sue auto iconiche, sta vivendo un periodo di rinascita. Questo processo di rinascimento è stato ulteriormente rafforzato con l’apertura di Casa Lancia, un canale di comunicazione online esclusivo per la forza vendita italiana dedicata e certificata Lancia.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rinascita del marchio torinese, segnando l’inizio di una nuova era.

Casa Lancia

Casa Lancia: un canale esclusivo per i dealer italiani

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha aperto le porte di Casa Lancia, creando un legame diretto e autentico all’interno della community di venditori italiani dedicati e certificati dall’azienda. Questo canale di comunicazione online offre ai venditori l’opportunità di fare domande, confrontarsi con tutto il team, approfondire insieme tematiche diverse, creando una vera e propria community basata su valori e obiettivi autentici e condivisi.

Casa Lancia rappresenta un chiaro segnale dell’importanza dei prossimi mesi nel cammino verso la premiumness del marchio. Fino al lancio della nuova Lancia Ypsilon, il canale sarà gestito direttamente da Napolitano, sottolineando l’importanza di questa fase nel percorso di rinascita del produttore italiano.

Nuova corporate identity per il brand

Parallelamente all’apertura di Casa Lancia, Lancia ha introdotto una nuova immagine coordinata e una nuova corporate identity. Questa nuova identità riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del costruttore di Torino: qualità, elettrificazione, sostenibilità e modello innovativo di vendita.

La nuova corporate identity Lancia è già visibile in 40 nuove concessionarie italiane, offrendo ai clienti un’esperienza di acquisto premium, con un chiaro ed evidente tocco di eleganza italiana. L’ambiente premium è valorizzato da un’alternanza di tonalità chiare e scure e l’impiego di materiali preziosi, offrendo un’autentica sensazione di home feeling tipica di una casa italiana.

È stato lanciato anche un nuovo sito Web

Infine, Lancia ha lanciato un nuovo sito internet con uno stile rinnovato che riflette perfettamente il so nuovo mood. Il sito Web offre un’interfaccia più semplice e intuitiva, con massima completezza di informazioni e semplicità di utilizzo per configurare l’auto in pochi click. Il nuovo sito Internet è in linea con i valori della casa automobilistica torinese e pone un grande focus sulle vendite online.