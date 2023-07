Lancia: solo berline o ci sarà spazio anche per altro?

Il futuro di Lancia è stato definito dal gruppo Stellantis che intende rilanciare il suo marchio considerato come un brand premium alla stregua di Alfa Romeo e DS Automobiles. A quanto pare la casa automobilistica piemontese cercherà di affermarsi innanzi tutto in Europa e poi in un secondo momento, se le cose dovessero andare per il verso giusto, si proverà ad andare oltre i confini del vecchio continente come del resto farà Alfa Romeo fin da subito.

Ci sarà spazio in futuro nella gamma di Lancia anche per qualche SUV o auto sportiva?

Al momento sono state ufficialmente confermate tre auto che arriveranno nel 2024, nel 2026 e nel 2028 con cadenza biennale. Si tratta delle nuove Lancia Ypsilon, nuova Gamma e nuova Delta. Come è possibile notare si tratta di tre berline anche se a quanto pare la gamma sarà una vettura dal design inedito una sorta di incrocio tra una berlina e un crossover.

Quello che tanti si domandano e se in futuro dopo il lancio di queste tre auto ci sarà spazio nella gamma di Lancia anche per altri tipi di modelli. Ovviamente il riferimento va ad un vero e proprio SUV ma anche a qualche auto sportiva. Al momento queste vetture non sono previste ma qualora nei prossimi anni il rilancio della casa automobilistica piemontese dovesse andare a buon fine allora ipotizzare un ulteriore allargamento della sua gamma potrebbe diventare una possibilità reale. Chiaramente tra i primi modelli ad arrivare ci sarebbe un SUV. Considerato che il marchio è premium molto probabilmente si proverebbe a puntare sul segmento D o E. Quindi si tratterebbe di un SUV di medie o grandi dimensioni.

Anche l’arrivo di qualche sportiva basata nello stile di quale famosa auto del passato di Lancia non sembra poi un’idea così remota. Si tratta del resto della stressa strategia attuata adesso da Alfa Romeo che lancerà una super car il prossimo 30 agosto a cui potrebbe seguire in futuro una nuova Duetto. Dunque anche la casa piemontese più avanti potrebbe attuare una strategia simile magari con modelli in edizione limitata che stringono l’occhio al passato.

Nuova Lancia Aurelia

Quello che adesso è importante è che con i nuovi modelli che saranno lanciati nei prossimi anni Lancia faccia centro e inizi a conquistare preziose quote di mercato andate perse in Europa dopo l’addio del marchio che per anni è stato commercializzato solo in Italia e con un solo modello: l’attuale Ypsilon.