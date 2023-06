Nuova Lancia Ypsilon 2024: il suo impatto sul mercato potrebbe cambiare molte cose

Nuova Lancia Ypsilon è una delle novità più attese per il 2024 per quanto concerne l’interno gruppo Stellantis. La vettura molto probabilmente sarà anticipata dalle prime immagini già entro la fine del 2023 ma il suo debutto vero e proprio avverrà solo agli inizi del 2024. La sua commercializzazione invece dovrebbe iniziare intorno alla metà del prossimo anno. L’auto di Lancia, come confermato ufficialmente dal gruppo Stellantis nei giorni scorsi, sarà prodotta presso lo stabilimento di Figueruelas in Spagna vicino alla città di Saragozza insieme a Opel Corsa e alla Peugoet e-208. Le tre auto saranno infatti fortemente collegate tra loro condividendo molti dei componenti, dei motori e anche la stessa piattaforma.

Nuova Lancia Ypsilon: il suo impatto sul mercato potrebbe dirci molto di quello che accadrà in futuro con la casa piemontese

La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà una vettura fondamentale in quanto riporterà la casa automobilistica piemontese in Europa dopo alcuni anni di stop alle vendite che sono continuate solo in Italia e con la sola Ypsilon. Il debutto di questo modello dunque rappresenta un momento davvero fondamentale per la casa italiana del numero uno Luca Napolitano. Inoltre in base all’andamento di questo modello in Europa tante cose potrebbero cambiare in meglio per la casa piemontese.

Se la nuova Lancia Ypsilon dovesse infatti riscontrare un successo notevole di vendite è possibile immaginare che in futuro ulteriori novità possano arricchire la gamma di Lancia oltre alle già confermate Lancia Gamma e Lancia Delta. Ovviamente se ne parlerebbe dopo il 2028 ma in ogni caso sarebbe già certo che una simile ipotesi possa poi trovare successivamente riscontro nei progetti del gruppo Stellantis per quanto riguarda il futuro del marchio che per il momento viene pensato esclusivamente come marchio premium in Europa ma che ovviamente in futuro potrebbe anche ampliare ulteriormente i propri orizzonti.

Insomma l’impatto che la nuova Lancia Ypsilon 2024 potrebbe avere sul mercato potrebbe andare al di là del proprio singolo successo commerciale portando Stellantis alla decisione di investire ancora sul marchio. Ovviamente sarà anche importante vedere quello che accadrà con le nuove Lancia Gamma e Lancia Delta ma un buon inizio con la Ypsilon sarebbe ovviamente un vero e proprio toccasana per il futuro del brand che Stellantis intende recuperare dopo che per molti anni era stato trascurato dalla precedente proprietaria Fiat Chrysler Automobiles.

Tornando alle caratteristiche della nuova Lancia Ypsilon 2024 questa sarà un’auto con uno stile molto più elegante e sportivo rispetto al modello attuale. L’auto dello storico brand sarà pensata per piacere ai giovani e agli uomini e per ampliare notevolmente i numero delle persone interessate al suo acquisto in Italia e più in generale nei mercati dell’Europa in cui verrà proposta e cioè: Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Francia e Germania.

Nuova Lancia Ypsilon 2024 inevitabilmente offrirà alcuni elementi di design anticipati dalla recente conpet car Lancia Pu+Ra HPE mostrata ad aprile da Lancia in occasione della Milano Design Week e che ha suscitato impressioni molto positive tra i fan del marchio e anche tra i critici. La calandra retroilluminata sarà ad esempio una di queste caratteristiche ma ovviamente non mancheranno le sorprese. Sul web nel frattempo sono apparsi negli ultimi mesi moltissimi render che ipotizzano l’aspetto di questa vettura ma tra i soliti bene informati sono tanti a dire che l’auto di produzione non assomiglierà a nulla di quanto visto fino ad ora. E’ probabile comunque che qualche indizio importante possa arrivare già nel corso dei prossimi mesi e forse finalmente capiremo la direzione che Lancia intende prendere con i suoi futuri modelli. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dal marchio italiano del gruppo Stellantis.