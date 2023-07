Alfa Romeo avrà tre berline e 4 SUV in gamma nel 2030?

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con numerose novità. La casa automobilistica del Biscione vuole definitivamente sfondare nel segmento premium del mercato auto diventando un vero e proprio marchio globale. Per questo sono in arrivo numerosi modelli da qui al 2030. Secondo quanto dichiarato dai dirigenti del Biscione ed in primis dal numero uno l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, dal prossimo anno fino al 2030 arriverà un nuovo modello all’anno.

Oltre sui SUV Alfa Romeo punterà anche su berline e forse anche qualche sportiva

A quanto pare Alfa Romeo entro il 2030 potrebbe disporre nella sua gamma di almeno tre berline e 4 SUV. Tra i SUV troveranno spazio un SUV compatto di segmento B lungo circa 4,3 m che sarà svelato a metà del prossimo anno. Nel 2026 dovrebbe essere la volta di una nuova generazione di Stelvio mentre nel 2028 potrebbe toccare ad un nuovo E-SUV futura top di gamma del marchio del Biscione. A questi dobbiamo aggiungere Tonale che entro il 2030 potrebbe ricevere una seconda generazione che sarà solo elettrica.

Ma la gamma della casa automobilistica milanese non sarà formata solo da SUV come più volte specificato da Jean-Philippe Imparato ma anche dal suo capo del design Alejandro Mesonero-Romanos. Infatti ci dovrebbe essere spazio per 2 o forse addirittura tre berline. Il passaggio all’elettrico che avverrà definitivamente dal 2027 in poi favorisce la permanenza di berline nella gamma di Alfa Romeo per questioni aerodinamiche. In futuro dunque nella gamma del Biscione dovrebbe trovare spazio una nuova generazione di Giulia che però forse sarà più sportiva nello stile, una nuova ammiraglia lunga quasi 5 metri per fare bene in Cina e Stati Uniti e forse anche una berlina compatta a coda tronca e stile molto sportivo che potrebbe chiamarsi nuova Alfetta. Questo ultimo progetto però deve essere ancora ufficialmente confermato.

Dunque potrebbero essere queste le auto che comporranno la gamma di Alfa Romeo nel 2030. Non possiamo escludere però l’arrivo di qualche sportiva come una nuova Duetto. Questo però dipenderà molto da come andranno le cose nel frattempo per la casa automobilistica del Biscione. Se la crescita sarà continua e costante allora ci sarà spazio anche per ulteriori progetti.