Nuova Alfa Romeo Duetto: ancora possibile il ritorno?

Nuova Alfa Romeo Duetto potrebbe essere una delle auto che da qui al 2030 arricchiranno la gamma della casa automobilistica milanese? La domanda sorge spontanea dato che il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha detto chiaramente che a partire dal prossimo anno e fino al 2030 arriverà una nuova auto ogni anni. Alcune già sono state decise. Basta pensare al SUV compatto che arriverà il prossimo anno, alle nuove generazioni di Stelvio e Giulia e ad una nuova ammiraglia. Altre invece non sono state ufficialmente confermate ma sembrano essere molto probabile come la nuova Alfetta e un SUV di segmento E.

Entro il 2030 ci potrebbe essere la possibilità di vedere una nuova Alfa Romeo Duetto

Secondo alcuni però in base a quanto dichiarato nei mesi scorsi dal CEO Jean-Philippe Imparato ci potrebbe essere spazio ance per modelli sportivi tra cui una nuova Alfa Romeo Duetto. Del resto di questa vettura lo scorso anno ha parlato anche lo stesso Imparato che non ha escluso a priori il suo ritorno chiarendo però che al momento l’obiettivo principale di Stellantis a proposito di Alfa Romeo è quello di rilanciare il marchio portando sul mercato modelli “di peso” che possano dare un grosso contributo ad aumentare le vendite del marchio e anche la redditività.

Quando questo obiettivo sarà raggiunto e Alfa Romeo inizierà la sua trasformazione in un brand premium globale, allora ipotizzare l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Duetto o altre vetture di questo tipo potrebbe essere un’ipotesi tutt’altro che remota. Nel frattempo qui vi mostriamo un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello. La creazione digitale è stata pubblicata qualche tempo dal sito francese Auto-moto. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.