Fiat Tipo, offerta di aprile 2026: il diesel che oggi costa meno di una Panda

Fiat Tipo, un’auto che forse non fa girare la testa al primo sguardo ma che da sempre è sinonimo di affidabilità e convenienza, è protagonista di un’offerta davvero interessante ad aprile 2026. La vettura viene offerta con motore diesel ad un prezzo più basso di quello di Fiat Panda.

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La promozione di aprile 2026 render Fiat Tipo diesel ancora più interessante

Ad aprile 2026 la Fiat Tipo viene proposta in promozione a 16.200 euro, cioè con 2.000 euro di sconto rispetto al prezzo di listino fissato a 18.200 euro. E in un mercato in cui il costo delle auto nuove continua a crescere e trovare una vettura solida a cifre accessibili è sempre più difficile, un’offerta del genere non passa certo inosservata. Anzi, ha tutto il sapore dell’affare da valutare con molta attenzione.

Certo, una condizione c’è: per ottenere il prezzo promozionale bisogna aderire al finanziamento Stellantis Financial Services. La formula prevede anticipo zero, 35 rate da 373 euro, TAN fisso all’8,99%, TAEG al 12,2% e una rata finale da 7.234,9 euro. Alla fine dei tre anni, il costo complessivo arriva a 20.331,65 euro. Non poco in assoluto, ma comunque interessante se si guarda a quello che la vettura offre davvero. E qui arriviamo al punto forte della Fiat Tipo: il suo celebre 1.6 diesel da 130 cavalli. È il classico motore che molti automobilisti trovano un “mulo”, nel senso più positivo del termine.

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Affidabile, resistente, perfetto per chi fa tanta strada ogni giorno e vuole un’auto che parta sempre, consuma poco e chieda in cambio solo manutenzione regolare. I consumi, infatti, restano uno dei suoi assi nella manica: 4,6-4,7 litri ogni 100 km, con punte vicine ai 4 litri fuori città. In più, la Fiat Tipo è anche una macchina concreta nella vita di tutti i giorni: lunga 4,37 metri, spaziosa per cinque persone, con un bagagliaio da 520 litri e una dotazione di sicurezza completa con ADAS, frenata automatica, mantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali.