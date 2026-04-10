SUSTAINera rafforza il ruolo di Stellantis come pioniere dell’Economia Circolare

Accelera l’implementazione della strategia delle 4R di SUSTAINera, ovvero quelle equivalenti a Rigenerazione, Riparazione, Riuso e Riciclo. Si ampliano quindi anche le attività globali, con un annuncio che arriverà a breve relativo all’apertura di un terzo Centro di Smontaggio Veicoli in una nuova Regione.

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L’iniziativa ben si affianca all’apertura dei centri di smontaggio aperti già a Torino, nel 2024, e a San Paolo in Brasile nell’agosto dello scorso anno. In questo modo viene rafforzata la strategia di internalizzazione delle competenze critiche, rafforzando il controllo sui materiali nella filiera destinata alla completa gestione dei veicoli ormai giunti a fine vita.

Con il nuovo impianto di SUSTAINera, Stellantis rafforza le ambizioni in tema di economia circolare ampliando la rete dei centri di smontaggio gestiti in forma diretta. Qui i veicoli a fine vita, noti come ELV, vengono processati recuperando componenti funzionanti da riutilizzare poi come ricambi originali. I componenti non riutilizzabili vengono invece smistati in flussi di riciclo creando un ciclo chiuso che offre la possibilità di reintrodurre nella produzione di veicoli e nuovi componenti dei materiali più preziosi. Un esempio è rappresentato dal ciclo chiuso dell’alluminio che è stato già implementato presso il Centro di Smontaggio di Torino. I motori post-consumo recuperati vengono poi inviati a Soremo che è partner nel riciclo dei propulsori degli ELV, dove vengono trasformati in lingotti di alluminio da utilizzare per produrre nuovi motori. SUSTAINera promuove così una trasformazione sostenibile dell’intera catena del valore nel comparto dell’auto, rafforzando l’impegno di Stellantis per l’utilizzo efficiente delle risorse nel ciclo di vita dei suoi prodotti.

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SUSTAINera Reuse rappresenta l’offerta per la gestione dei ricambi usati nel post-vendita

L’espansione strategica delle attività di smontaggio dei veicoli ragionata da SUSTAINera diventa allora in linea con la crescita del mercato globale dei ricambi usati. Ciò in accordo col traino fornito dall’invecchiamento del parco auto, così come dall’incremento delle esigenze di manutenzione necessarie per gli stessi motivi e per la maggiore durata delle auto. Accanto alla crescita della domanda di soluzioni di riparazione più convenienti. “L’offerta Reuse di SUSTAINera, disponibile tramite i Centri di Smontaggio Veicoli di proprietà di Stellantis e affiancata da una rete di demolitori certificati, comprende un’ampia scelta di ricambi usati originali per offrire un’alternativa pratica, sostenibile e conveniente nel post-vendita”, ha ammesso Laurence Hansen, SVP Global Circular Economy.

Lo scorso anno la crescita delle attività Reuse di SUSTAINera sono cresciute del 51% rispetto al 2024, ciò soprattutto in accordo con le performance espresse sulla piattaforma di e-commerce B-Pars in ogni parte d’Europa, compreso il lancio di successo anche nel Regno Unito, oltre che in relazione alla vendita di ricambi usati provenienti dal Centro di Smontaggio di San Paolo, in Brasile. Di recente sono stati aperti negozi ufficiali su eBay, per i ricambi usati di SUSTAINera e Stellantis, per una maggiore diffusione europea dei componenti recuperati presso il Centro di Smontaggio di Torino. Questi si affiancano alle vendite online di B-Parts per meglio puntare alla rapida transizione degli acquisti online nel settore Aftermarket. Inoltre, in Cina è stata lanciata una nuova piattaforma web per i ricambi riutilizzati attraverso la joint venture Oruide, che recupera i componenti dalle attività di smontaggio dei veicoli a fine vita.

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SUSTAINera, oltre all’offerta Reuse, promuove l’evoluzione dell’Economia Circolare di Stellantis tramite progressi che comunque passano dagli altri punti fondanti della strategia delle 4R. Tutto questo in accordo con la disponibilità di un portafoglio prodotti che copre il 27,4% dell’offerta post-vendita totale di Stellantis Parts & Services in accordo col lancio di nuovi prodotti e con l’espansione delle attività. Risultati che confermano l’impegno di Stellantis verso un’economia circolare sempre più rafforzata.