Con Fiat Topolino e Gallo, Milano si tinge di Corallo per la Design Week 2026

In occasione della Milano Design Week 2026 riparte la collaborazione tra la Fiat Topolino e Gallo, in una vera e propria collocazione multicolor che introduce però una novità. Si evolve così la collaborazione fra la piccola cittadina elettrica di Fiat e lo storico produttore di calze in cotone; chi vorrà personalizzare la propria Fiat Topolino Corallo avrà a disposizione un allestimento dedicato.

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Torna quindi in scena un rinnovato capitolo nella già nota collaborazione tra Fiat e Gallo, una condizione che adesso passa dai fondali marittimi. Stavolta il vero protagonista è infatti il corallo, colore che è simbolo di vitalità, energia e buon auspicio, ora al centro dell’edizione attuale della collaborazione diventando chiave narrativa e cromatica dell’intero progetto. D’altronde quella che caratterizza la Fiat Topolino è una tonalità calda e profondamente italiana, che trasforma la Milano Design Week 2026 in una immersione di luce e colore.

Saranno quattro le Fiat Topolino che introdurranno altrettante interpretazioni del tema

Le quattro Fiat Topolino a disposizione alla Milano Design Week 2026 passano sicuramente per la prima variante che è sicuramente destinata a diventare un’icona. Si tratta della versione a righe multicolor edizione speciale Gallo Milano Design Week 2026, una reinterpretazione che passa proprio dalla nuova colorazione corallo adottata per la carrozzeria della Topolino. Le portiere e ogni dettaglio esterno raggiungono un ritmo cromatico vibrante e anche gli interni diventano autentici protagonisti con i sedili e il Dolcevita Box personalizzati dalle inconfondibili righe Gallo. In questo modo, dentro e fuori, la Fiat Topolino diventa un oggetto dal design completo e iconico.

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Chiunque volesse personalizzare la propria Fiat Topolino Corallo avrà a disposizione un allestimento curato e realizzato dal designer Massimo Biancone, già al centro di altre collaborazioni su versioni speciali della Topolino. Altre tre livree assolutamente inedite saranno invece svelate durante la stessa Design Week milanese, esplorando la tematica del corallo come origine, suggestione e immaginario. In questo modo prendono vita tre interpretazioni fortemente ispirate alla natura ovvero un fondale marino caratterizzato da una coloratissima barriera corallina, un pesce palla che attraversa un mare colore corallo e una composizione di fiori astratti che traducono l’organico in un vero e proprio segno grafico. Tre versioni differenti accomunate dalla libertà espressiva che ragiona su un dialogo col design.

Durante la Milano Design Week 2026 le quattro Fiat Topolino Gallo attraverseranno Milano introducendo un percorso che è rappresentativo di vere e proprie pennellate in movimento, utili ad animare la città offrendo una mobilità silenziosa, leggera e divertente. È così che la Fiat Topolino incontra il DNA di Gallo, fatto di colore e qualità.

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La collaborazione passa anche da calze in cotone in edizione limitata

La collaborazione tra la Fiat Topolino e Gallo passa anche dalle calze in cotone proposte in edizione limitata. Parliamo di due versioni speciali pensate come must-have da collezione. Una a righe multicolor che celebra le iconiche righe di casa Gallo, ponendosi accanto alla Topolino nella colorazione Corallo, e una capace di portare il mare in città con un vero e proprio fondale marino da indossare con coralli e la Topolino colore Corallo.

La Topolino rappresenta un veicolo che fa della compattezza la sua caratteristica principale, adattandosi al ritmo della città e alla vita quotidiana. All’interno trovano posto due sedili sfalsati e ampie superfici vetrate che creano un abitacolo luminoso e arioso capace di trasmettere una autentica sensazione di comfort. Sulla variante Corallo della Fiat Topolino ha debuttato il nuovo quadro strumenti da 8,3” con grafica semplificata e leggibilità migliorata. Le nuove calze Design Week 2026 si potranno acquistare dal 21 aprile prossimo soltanto presso le boutique Gallo di Milano in Via Manzoni 16, Via Durini 26, Corso Vercelli 31 e Piazza Gae Aulenti 6/8, presso il corner di Rinascente, negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e sul sito internet gallo1927.com.