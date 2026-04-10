Fiat Strada senza rivali: il pick-up che domina il Brasile continua a macinare record

Fiat Strada continua a essere molto più di un semplice pick-up di successo: in Brasile è ormai una presenza costante, quasi un punto di riferimento. Da cinque anni consecutivi è il veicolo più venduto del Paese, un risultato che racconta quanto questo modello sia riuscito a entrare in modo profondo nelle abitudini di chi lo sceglie, sia per lavorare sia per muoversi tutti i giorni. Non è solo una questione di numeri, ma di rapporto costruito nel tempo con il mercato.

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Fiat Strada è stato leader di vendite in Brasile per cinque anni consecutivi e in Sud America fino al 2025

Fin dal suo arrivo, nel 1998, Strada si è distinta per una formula chiara e concreta. È un mezzo nato per essere utile, resistente e versatile, capace di adattarsi a esigenze molto diverse tra loro. Proprio questa flessibilità è stata una delle chiavi del suo successo: da una parte il mondo del lavoro, dall’altra la vita quotidiana, spesso nello stesso veicolo. In un mercato come quello brasiliano, dove robustezza e praticità contano ancora moltissimo, Strada ha saputo ritagliarsi un ruolo davvero unico.

Un altro aspetto che ha pesato tanto nella sua crescita è la capacità di evolversi nel tempo senza perdere la propria identità. Fiat ha aggiornato il modello con continuità, introducendo soluzioni che non hanno mai stravolto il progetto, ma lo hanno reso via via più completo. Già nel 1999 arrivò la cabina estesa, che ampliò comfort e funzionalità. Nel 2009 toccò alla doppia cabina, una scelta che rese il pick-up più adatto anche a un utilizzo familiare. Poi, nel 2013, arrivò la terza porta, una soluzione originale che migliorò in modo concreto l’accesso ai posti posteriori e che contribuì a rafforzare ulteriormente il carattere del modello.

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La svolta più importante, però, è arrivata nel 2020. Con la nuova generazione, Fiat Strada ha cambiato passo e ha alzato il livello del segmento. È diventata il primo pick-up compatto del mercato a offrire quattro porte e cinque posti, una novità che ha ampliato ulteriormente il suo pubblico. Sempre nel 2020, Fiat ha introdotto anche il servizio “Connect Fiat”, disponibile sulle versioni Ranch e Ultra. Con questa soluzione, Strada è entrata in una dimensione ancora più moderna, offrendo funzioni accessibili da smartphone e una relazione più diretta con l’ambiente digitale. Un passaggio importante, perché ha permesso al modello di restare competitivo non solo per solidità e capacità di carico, ma anche per qualità percepita e contenuti.

Tutto questo trova conferma nei numeri. Nel 2025 Fiat Strada è stata il pick-up più venduto del Sud America con oltre 156.000 unità consegnate nella regione. A marzo di quest’anno ha inoltre raggiunto un altro traguardo significativo, con 16.707 unità vendute in un solo mese. Sono dati che confermano una continuità impressionante e che mostrano quanto il modello continui a essere centrale nella strategia del marchio.

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Prodotta nello stabilimento Stellantis di Betim, in Minas Gerais, dove ha già superato quota 850.000 esemplari, Strada è oggi uno dei pilastri più forti del portfolio Fiat. E il fatto che abbia ottenuto anche il premio “Miglior Valore di Rivendita” da Quatro Rodas, con una svalutazione di appena l’8%, rafforza ulteriormente la sua immagine. In sostanza, Fiat Strada continua a vincere perché è riuscita a rimanere fedele a sé stessa, migliorando nel tempo senza mai perdere ciò che l’ha resa speciale.