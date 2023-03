Alfa Romeo E-SUV: il Biscione può lottare ad armi pari con Audi, BMW e Mercedes?

Nei prossimi anni Alfa Romeo lancerà numerosi nuovi modelli. Se quelli fino al 2027 sono stati approvati a settembre dovrebbe arrivare l’ok definito anche agli altri che arriveranno fino al 2030. Tra questi secondo alcuni ci potrebbe essere anche un Alfa Romeo E-SUV. Del resto se il Biscione vuole diventare un brand premium globale e fare bene in tutto il mondo ed in particolare in paesi quali Cina e Stati Uniti, l’arrivo di un modello di questo tipo da affiancare ad una ammiraglia sembra una mossa necessaria.

Un render ipotizza il design di un futuro Alfa Romeo E-SUV che si collocherebbe al di sopra di Stelvio

Alfa Romeo E-SUV, secondo il magazine inglese Auto Express potrebbe essere uno dei modelli che in futuro troveranno spazio nella gamma dello storico marchio milanese. Il sito ne è così convinto da pubblicare anche un’immagine render realizzata dal designer Avarvarii che immagina come questo veicolo sarebbe. Ricordiamo che un SUV di questo tipo si collocherebbe subito davanti alla nuova Stelvio nella gamma dei SUV del Biscione.

La vettura nascerebbe su piattaforma STLA Large e arriverebbe sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. L’auto avrebbe una versione ad alte prestazioni Quadrifoglio e inoltre sarebbe un degno rivale di avversari del calibro di Audi Q8 e-tron, Mercedes EQS e BMW iX. Certezze sull’arrivo di una Alfa Romeo E-SUV al momento non ve ne sono. A settembre Stellantis dovrebbe approvare i piani relativi ai nuovi modelli del Biscione fino al 2030. Dunque in quel momento è possibile che venga una volta per tutte chiarito se una vettura di questo tipo troverà effettivamente posto in futuro nella gamma dello storico marchio milanese.

Ricordiamo che sempre a settembre si deciderà il destino di Tonale per quanto concerne una seconda generazione e il possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo Alfetta come vettura di segmento C da affiancare a Tonale.