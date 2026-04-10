Maserati sarà nuovamente fornitore ufficiale di auto per il GT World Challenge Europe

Maserati rinnova la propria presenza nel GT World Challenge Europe powered by AWS e, anche per la stagione 2026, sarà fornitore ufficiale del campionato organizzato da SRO Motorsports Group. Dopo il debutto dello scorso anno, il marchio del Tridente consolida così un ruolo centrale nel paddock, mettendo a disposizione ancora una volta la Safety Car e la Leading Car ufficiali per l’intera stagione.

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Maserati GT2 Stradale e MCPURA: Safety Car e Leading Car per la nuova stagione di GT World Challenge Europe

A guidare il gruppo in situazioni di sicurezza sarà di nuovo la Maserati GT2 Stradale, versione omologata per la strada della vettura da competizione GT2. Già protagonista nel 2025, la supercar modenese si è distinta per le sue prestazioni: il motore V6 Nettuno le permette di scattare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e di raggiungere i 324 km/h di velocità massima. La vera novità del 2026, però, è rappresentata dalla MCPURA, scelta da Maserati come nuova Leading Car al debutto ufficiale nel ruolo di pacesetter.

Le due vetture sfoggeranno livree dedicate, sviluppate appositamente per il campionato, nei colori simbolo della casa: blu e bianco. La Leading Car avrà carrozzeria bianca con grande Tridente blu sul cofano, mentre la Safety Car adotterà la combinazione inversa. Uno stile che richiama anche l’estetica delle auto impiegate nei corsi Master Maserati Driving Experience.

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“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati confermati come fornitore ufficiale”, ha dichiarato Vincent Biard, responsabile di Maserati Corse, sottolineando come questo incarico rappresenti “perfettamente il nostro DNA: dalla strada alla pista e ritorno”.

Soddisfazione anche da parte di Stéphane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsports Group: “Maserati continua a incarnare velocità, stile ed eccellenza ingegneristica”. Un riconoscimento che conferma il legame storico tra il marchio italiano e le competizioni GT, nel segno della tradizione sportiva del Tridente.