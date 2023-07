Fiat: siamo solo all’inizio di una vera rivoluzione

Fiat nei giorni scorsi ha presentato le nuove Topolino e 600e. Le due auto erano attese da tempo e già il loro design era stato svelato da una serie di foto spia e video apparsi sul web nelle scorse settimane. Lo scorso 4 luglio però è avvenuta la presentazione ufficiale è abbiamo avuto tutti i dettagli relativi alle due auto come prezzi, allestimenti, motori, interni e dotazioni. Ovviamente queste due auto che per mesi hanno monopolizzato le attenzioni degli esperti e dei semplici appassionati sono le due novità più importanti per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana in questo 2023.

La rivoluzione di Fiat è appena iniziata: ecco le prossime tappe

Tuttavia questo è solo l’inizio di una vera e propria rivoluzione per il marchio Fiat che nei prossimi anni vuole occupare una posizione sempre più centrale nel mercato e pertanto numerose novità caratterizzeranno la sua gamma. Nel 2024 come già vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane sarà la volta della nuova Fiat Panda che tornerà nelle vesti di crossover di segmento B lungo circa 4 m che darà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat che punterà sulla semplicità e sul rapporto qualità prezzo davvero interessante. Con questa auto nel segmento B saranno tre le offerte del marchio torinese. Infatti la nuova Panda si andrà ad affiancare a 600 e 500X.

Questo modello è considerato fondamentale per il futuro di Fiat e si tratterà di un modello globale che verrà venduto anche in Sud America con un altro nome. Molto probabilmente si tratterà della nuova Fiat Argo o della nuova Uno. Nel 2025 arriverà un altro modello inedito per Fiat. Si tratterà di un altro crossover, questa volta di segmento C lungo circa 4,4m che sarà la nuova top di gamma della casa italiana di Stellantis. Questo modello si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla anche se il nome non è stato ancora deciso. Questo veicolo sarà prodotto su piattaforma STLA Medium in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra dal 2025.

Questo veicolo sarà parente stretto della futura Citroen C5 Aircross come del resto la nuova Panda sarà fortemente legata alla futura Citroen C3. Tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 potrebbe debuttare una nuova generazione di Fiat 500 che sarà migliorata nello stile, nell’autonomia e nelle prestazioni. Il modello come confermato lo scorso anno dal CEO di Stellantis Carlos Tavares sarà prodotto sempre presso lo stabilimento di Mirafiori in Piemonte. Per quanto riguarda invece le attuali Fiat Panda, 500X e Tipo, la prima continuerà ad essere prodotta a Pomigliano sino al 2026. Per quanto riguarda invece la 500X e la Tipo la loro produzione è confermata fino a fine 2025. A quel punto le due vetture saranno rimpiazzate dalla nuova Multipla. Con questi modelli più le nuove 600 e Topolino svelate il 4 luglio la casa italiana pensa di poter avere un ruolo importante nel mercato auto europeo e non solo anche nel prossimo futuro grazie alle sue auto che avranno il compito di interecettare quelle che sono le esigenze e i desideri della sua clientela, ampliando in contemporanea le quote di mercato rispetto alla situazione attuale.