Stellantis: saranno 5 le auto prodotte a Melfi in futuro

Nel corso dell’incontro avvenuto questa mattina a Roma tra il CEO di Stellantis Carlos Tavares e il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il numero uno del gruppo automobilistico ha confermato importanti investimenti per quanto concerne lo stabilimento di Melfi e il lancio non di quattro nuove auto ma di ben 5 modelli inediti che saranno prodotti in quella fabbrica. Tavares ha confermato che il suo gruppo lavorerà al fine di invertire il calo produttivo dell’industria auto italiana proprio partendo da Melfi che rimane uno degli stabilimenti più importanti dell’azienda non solo per quanto riguarda il nostro paese ma a livello globale.

Saranno 5 e non 4 le nuove auto che saranno prodotte da Stellantis a Melfi

A quanto pare le cinque nuove auto che saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Melfi saranno tutte auto premium di alto livello. Saranno tutti per marchi stranieri tranne uno. A quanto pare si dovrebbe trattare della futura Lancia Gamma, nuova ammiraglia della casa automobilistica piemontese che sarà prodotta a partire dal 2026. Gli altri modelli dovrebbero essere di Opel e DS Automobiles. Per quanto riguarda il quinto si vocifera si possa trattare di un nuovo modello di Jeep. Stellantis in un comunicato ha detto che l’incontro di oggi con il Ministro Urso mette in evidenza come sia importanti un confronto continuo con governo e parti sociali per poter invertire la tendenza relativa alla produzione di auto nel nostro paese che ormai è in calo da quasi 20 anni.

Nei mesi scorsi i sindacati si erano detti preoccupati per il futuro di Melfi nonostante fosse già sicuro l’arrivo di quattro nuovi modelli. Si riteneva che essi non fossero sufficienti per garantire la piena occupazione. Con l’arrivo di un quinto modello ovviamente la situazione migliora notevolmente e dunque non dovrebbero esserci più problemi per i dipendenti o l’indotto. Le future auto che saranno prodotte presso questo sito produttivo di Stellantis saranno tutte realizzate su piattaforma STLA Medium con autonomie fino a 700 km.

Ricordiamo che oltre alla nuova Lancia Gamma, si vocifera che verrà prodotto sempre qui anche la nuova Opel Manta e anche uno o due modelli di DS Automobiles. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da Stellantis nei prossimi giorni a proposito del futuro dello stabilimento di Melfi che di certo anche nei prossimi 10 anni continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno del gruppo automobilistico che pare convinto ad investire sempre di più nel nostro paese in futuro.