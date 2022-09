Peugeot potrebbe produrre la nuova 2008 con motore di Fiat Argo

Da diversi mesi si discute della possibilità che un nuovo modello entri nello stabilimento Stellantis di El Palomar in Argentina, dove oggi viene prodotta a pieno regime la nuova Peugeot 208. Non c’è ancora un modello confermato, ma tutte le indiscrezioni farebbero pensare alla Peugeot 2008 di seconda generazione e in Brasile già immaginano il motore che questo modello potrebbe avere.

La Peugeot 2008 che forse sarà prodotta in Argentina potrebbe avere lo stesso motore di Fiat Pulse

Il sito brasiliano Quatro Rodas ha assicurato che gli ingegneri del gruppo Stellantis stanno già lavorando allo sviluppo della nuova 2008 per l’America Latina, con l’obiettivo principale di sottrarre alcune vendite alla fortunata Volkswagen T-Cross.

Al di là del look della seconda generazione della versione europea della 2008, una delle principali novità del SUV di Peugeot potrebbe essere sotto il cofano, visto che che sono previste modifiche per ottenere un prezzo più competitivo rispetto alla concorrenza.

Verrebbe scartato il motore 1.2 della famiglia PureTech, come anche il classico 1.6 aspirato. Si dice che se prodotto in Argentina, Peugeot 2008 incorporerebbe un motore di origine Fiat all’interno della sua gamma. Si tratta del 1.0 tre cilindri utilizzato, ad esempio, da Fiat Pulse, che grazie all’azione del turbo eroga circa 130 CV. In questo modo, i costi di produzione sarebbero notevolmente ridotti, cosa che avrebbe poi un impatto sul prezzo finale. A sua volta, verrebbe utilizzato il cambio automatico CVT.

Quindi, sebbene al momento non ci siano state dichiarazioni ufficiali al riguardo, la verità è che tutto indica che tra il 2023 e il 2024 ci saranno novità poiché ci sono molte aspettative in merito alla possibilità di arrivo di un nuovo modello in quello stabilimento.

Quello che è confermato ufficialmente è che la versione europea della 2008 arriverà in Argentina importata per completare l’attuale fornitura del prodotto che è ancora fabbricato in Brasile. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 2008: il SUV potrebbe essere prodotto anche in Argentina