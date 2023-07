Lancia Ypsilon 2024, svelato l’aspetto finale? La compatta cambia volto

Con il passaggio in Stellantis, a seguito della fusione nel 2021 tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot Groupe (PSA), il marchio Lancia punta al rilancio attraverso una rinnovatissima Ypsilon. L’unico modello del marchio piemontese verrà confermato in listino, ma con caratteristiche decisamente diverse rispetto al passato. Difatti, adesso il conglomerato diretto da Carlos Tavares vede il brand come premium, alla pari di DS Automobiles.

Lancia Ypsilon 2024: come evolve la compatta

Reduce da anni di vacche magre, è giunto il momento di riprendersi le vette delle classifiche commerciali. Sulla falsariga di quanto sta facendo Alfa Romeo, pure la creatura diretta da Luca Napolitano è attesa a importanti risposte. Gli obiettivi sono stati delineati nel corso di varie uscite pubbliche, da cui è emerso un quadro dettagliato circa le prossime mosse. Da oggi alla fine del decennio uscirà un nuovo modello ogni due, nel 2024, 2026 e 2028.

Ad aprire le danze sarà la Lancia Ypsilon il prossimo anno. Sebbene la presentazione ufficiale non sia ancora arrivata (e nemmeno sia stata comunicata una data), diverse caratteristiche verranno mutuate dalla concept car Pu+Ra. Che mentre scriviamo si sta mostrando in sei Paesi differenti. Perché le mire del brand sono internazionali, limitate, almeno in principio, al territorio europeo. Qualora i risultati commerciali fossero abbastanza soddisfacenti, allora sarebbe lecito aspettarsi un approdo pure altrove, magari negli Stati Uniti. Oltreoceano la passione nei confronti delle vetture italiane è risaputa e, di conseguenza, ci sarebbero i requisiti per entrare nelle grazie del pubblico d’oltreoceano.

A livello estetico, la griglia dovrebbe presentare i listelli cromati e, nelle ricostruzioni digitali i pixel master, salvo rare eccezioni, propongono un’interpretazione dalle forme sinuose e morbide. In merito alla tecnologia, sia il quadro strumenti sia il sistema multimediale ripagheranno le attese. Sebbene quello verso cui si indirizza la compagnia sia un corso al 100 per cento inedito, certi dettagli riprenderanno i fasti del passato. Quando la compagnia viveva i suoi giorni migliori, pure a livello di interni.

A differenza di allora, verrà fatto un ricorso massiccio di materiali riciclati. La Lancia Ypsilon 2024 occuperà il segmento B, anche se, magari, con dimensioni superiori alla media. Si baserà sul pianale STLA Small, lo stesso adottato dalla DS. E i motori? È prevista in listino una motorizzazione intorno ai 156 cavalli, mentre l’autonomia sarà di circa 400 kWh, così da rispondere per le rime alla concorrenza diretta. Ulteriori informazioni verranno rese note con l’avvicinarsi dello sbarco nelle concessionarie.