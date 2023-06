Nuova Alfa Romeo Giulia 2025: probabilmente sarà molto diversa dal modello attuale

Alfa Romeo Giulia è una delle berline più apprezzate e desiderate del mercato, grazie al suo stile elegante e sportivo, alla sua meccanica raffinata e alle sue prestazioni brillanti. Lanciata nel 2015, la Giulia ha segnato il ritorno di Alfa Romeo nel segmento D, dopo la sfortunata esperienza della 159. Ma come sarà la sua erede nel futuro? Quali saranno le novità che caratterizzeranno la prossima generazione della berlina del Biscione? Secondo le indiscrezioni, Alfa Romeo starebbe già lavorando al progetto della nuova Giulia, che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2025.

Profondi cambiamenti per il design della nuova Alfa Romeo Giulia?

La nuova Alfa Romeo Giulia si baserà sulla nuova piattaforma STLA Large che in pratica è la Giorgio ma con alcune modifiche e migliorie per renderla più leggera, rigida e versatile. La piattaforma infatti, è stata progettata per ospitare diverse tipologie di motori e trasmissioni, tra cui quelli elettrici e ibridi. Proprio i motori saranno uno dei punti di forza della nuova Alfa Romeo Giulia, che dovrebbe offrire una gamma ampia di motori elettrici al 100 per cento. Si andrà dagli oltre 300 cavalli della versione base fino ai circa mille della top di gamma Quadrifoglio.

Il design della nuova Alfa Romeo Giulia però potrebbe regalare grosse novità. Infatti le statistiche di vendite danno le berline tradizionali in forte contrazione a favore di SUV, crossover e fastback. Dunque questo ci porta a pensare che la vettura della casa automobilistica del Biscione potrebbe subire dei cambiamenti piuttosto importanti.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di trasformare Alfa Romeo Giulia in una berlina-coupé, con una linea del tetto più inclinata e un portellone posteriore al posto del classico baule. Questo le conferirebbe un aspetto più sportivo e dinamico, oltre che una maggiore praticità e versatilità. Una berlina-coupé potrebbe anche attrarre una clientela più giovane e attenta al design.

Un’altra possibilità potrebbe essere quella di creare una versione station wagon della Giulia, con un bagagliaio più capiente e una coda più lunga. Questo le garantirebbe una maggiore funzionalità e spazio interno, oltre che una migliore aerodinamica. Una station wagon potrebbe anche soddisfare una clientela più familiare e professionale.

Nuova Alfa Romeo Giulia

C’è anche chi pensa che alla fine si troverà una sorta di via di mezzo presentando sul mercato una vettura che sia una sorta di mix tra una berlina tradizionale ed un crossover. Non si esclude nemmeno la possibilità che l’auto possa avere una doppia anima con una versione coupé e una SportWagon. Ovviamente per il momento sono solo supposizioni. Quello che sembra abbastanza probabile è che la Giulia con la sua seconda generazione non sarà riproposta nell’attuale configurazione. Qui vi mostriamo un render di qualche tempo fa che ipotizza come potrebbe cambiare con la futura generazione la nuova Alfa Romeo Giulia. Ricordiamo che sempre nei prossimi anni lo storico marchio milanese lancerà un SUV compatto nel 2024, la nuova generazione di Stelvio nel 2026 e una nuova ammiraglia nel 2027.