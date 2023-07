Alfa Romeo: i progressi sulla qualità in mostra nella C43 di F1

In occasione del Gran Premio di Silverstone, sulla parte superiore del vano motore della monoposto Alfa Romeo Stake C43 compare un adesivo non convenzionale, che informa tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori di F1 degli ottimi risultati qualitativi ottenuti dal marchio italiano nell’Initial Quality Study di JD Power US. La ricerca condotta da JD Power 2023 US IQS (Initial Quality Study) evidenzia il notevole risultato ottenuto dallo storico marchio del Biscione che ha registrato un netto miglioramento rispetto al 2022. JD Power, leader globale nei consumer analytics, advisory services e data and analytics, ha condotto il sondaggio tra i clienti Alfa Romeo dopo 90 giorni di possesso di un veicolo sui problemi che si sono verificati con i loro veicoli, i risultati sono riportati in problemi per 100 veicoli (PP100) per valutare le prestazioni di Alfa Romeo.

Alfa Romeo ha conquistato il gradino più alto del podio tra i marchi premium ed è al terzo posto nel settore. Rispetto al 2022, la casa del Biscione è salita di 24 posizioni, il più grande miglioramento dei risultati nell’edizione di quest’anno dell’IQS. L’Alfa Romeo Stelvio ha ottenuto anche il punteggio più alto tra un gran numero di concorrenti nel segmento dei SUV compatti premium.

“La qualità delle nostre vetture è la nostra priorità. Alfa Romeo è riconosciuta in tutto il mondo come simbolo di sportività, design senza tempo e Made in Italy. La passione che ci accoglie ad ogni Gran Premio è il risultato di una storia di successi sportivi. Questa storia continua a incantare tutte le regioni del mondo; i nostri veicoli sono venduti solo per ulteriore entusiasmo. Questo riconoscimento da parte di JD Power ci rende orgogliosi e premia la nostra strategia di qualità senza compromessi”, ha dichiarato Cristiano Fiorio, Alfa Romeo F1 Manager.