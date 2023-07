Alfa Romeo: sarà così la rivale di Porsche 911?

Alfa Romeo ha finalmente confermato il debutto di una nuova super car in versione concept car il prossimo 30 agosto presso il museo La macchina del tempo di Arese nel week end in cui a Monza si correrà il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Ovviamente la notizia ha scatenato le reazioni entusiastiche di moltissimi fan in tutto il mondo e tutte le testate giornalistiche hanno raccontato la notizia con molta curiosità. Una di queste Carsguide ha pubblicato un render realizzato dal famoso designer Thanos Pappas che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere lo stile di questa auto quando finalmente sarà svelata ufficialmente il prossimo 30 agosto.

Alfa Romeo: la futura super car che sarà svelata il 30 agosto dovrebbe derivare dalla 33 Stradale, ecco come potrebbe apparire

Ricordiamo che al momento questa auto non ha ancora un nome anche se si vocifera che alla fine possa essere utilizzato il nome di Alfa Romeo 6C. A quanto pare questa futura supercar a motore centrale sarà ispirata alla sua famosa 33 Stradale come modello finale con motore a combustione interna. Questa infatti sarà l’ultima auto del Biscione ad avere un motore di questo tipo. Dal 2024 infatti lo storico marchio milanese produrrà solo e soltanto auto elettriche al 100 per cento. “Osa sognare”, ha detto Imparato. “Questo progetto è un sogno che diventa realtà, ispirato da un team audace che voleva realizzare qualcosa di unico.”

Il direttore del design dell’Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, è andato oltre in una recente intervista con i media, confermando che questo nuovo modello sarà una versione moderna della 33 Stradale. “Sì, lo stiamo facendo”, ha detto Mesonero-Romanos. Sebbene non ci siano dettagli ufficiali sull’auto stessa, è ampiamente previsto che sarà un’auto sportiva a motore centrale che utilizzerà un telaio in fibra di carbonio, forse preso dalla 4C o addirittura dalla Maserati MC20.

Questo nuovo modello dovrebbe vantare livelli di prestazioni da vera auto sportiva con la potenza proveniente dal motore V6 biturbo da 2,9 litri di derivazione Ferrari. L’Alfa Romeo ha già dimostrato che questo motore è in grado di produrre 402 kW/600 Nm nella Giulia GTAm in edizione limitata, quindi è probabile che offra anche più di quella potenza.

La conferma di Mesonero-Romanos che l’auto sarà ispirata alla 33 Stradale suggerisce che lo stile sarà una versione moderna dell’auto sportiva a motore centrale della fine degli anni ’60. La presentazione dell’auto il 30 agosto è progettata in concomitanza con il Gran Premio d’Italia, dove gareggerà il team Alfa Romeo di Formula Uno. Da quando ha assunto la carica di amministratore delegato dell’Alfa Romeo, Imparato non ha mai nascosto il suo desiderio di creare un “modello eroe” per il marchio, con le famose targhette 6C e GTV menzionate regolarmente. Tuttavia, ora sembra che sarà proprio 33 Stradale a dare il via alla stirpe di auto a benzina dell’Alfa Romeo che risale al 1910.

Nonostante l’auto non sia stata ancora rivelata, Imparato ha già lasciato intendere che il modello sarà costruito in numero strettamente limitato ed è probabile che venga esaurito prima ancora che venga rivelato, con i clienti fedeli di lunga data che hanno l’opportunità di acquistarla prima ancora della presentazione ufficiale al pubblico.

Ma mentre questa nuova auto sportiva sarà l’ultima Alfa Romeo a benzina, il passaggio all’elettrificazione non significa la fine delle auto ad alte prestazioni per il famoso marchio italiano. Imparato ha dichiarato che sta valutando la possibilità di far rivivere la targa GTV come veicolo elettrico in futuro, poiché cerca di creare un marchio elettrico di lusso globale desiderabile entro la fine del decennio.

A proposito di Alfa Romeo 33 Stradale ricordiamo che si tratta di una fuoriserie prodotta dalla casa automobilistica milanese in 18 esemplari tra il 1967 e il 1969. Si basa sulla vettura da competizione Tipo 33 e viene considerata una delle più belle auto di tutti i tempi. La carrozzeria fu disegnata da Franco Scaglione e costruita dalla Carrozzeria Marazzi, mentre il motore è un 8 cilindri a V di 90° da 1995 cm³ con 230 CV di potenza. La vettura era molto leggera (690 kg) e capace di raggiungere i 260 km/h di velocità massima. Alfa Romeo 33 Stradale ha ispirato diverse concept car, come la Carabo, l’Iguana, la Coupé Prototipo Speciale, la Navajo e la Cuneo. Inoltre, è considerata l’erede spirituale delle moderne 8C Competizione.