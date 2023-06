Ferrari 296 GTB: un hot lap sulla Nordschleife del Nurburgring | Video

La Ferrari 296 GTB con Assetto Fiorano è stata portata sulla Nordschleife del Nurburgring da quelli di Sport Auto, per un hot lap tutto da vivere, giovandosi del video pubblicato su YouTube. Questo è diventato subito virale: non poteva andare diversamente. Al posto guida della supercar di Maranello si è seduto il collaudatore di auto sportive Christian Gebhardt, che ha fermato il cronometro sul tempo di 6’58″70.

I fotogrammi restituiscono, in forma virtuale, una parte delle emozioni uniche ed irripetibili regalate da questa scultura ingegneristica del “cavallino rampante”. Le sue dinamiche e la sua forza prestazionale sono pazzesche. Incredibile la fluidità della sua azione, pur viaggiando a un ritmo folle, specie considerando che questa vettura non è nata espressamente per i circuiti. Gli ingegneri e i collaudatori della casa emiliana hanno fatto un lavoro pazzesco. Difficile immaginare a che livelli potrà spingersi la più aggressiva versione Pista (o come altro si chiamerà), vista l’eccellenza assoluta dell’allestimento “standard”. Forse andrà come un vero bolide da gara.

Ricordiamo che la Ferrari 296 GTB, nel 2021, ha preso il posto della F8 Tributo, rispetto alla quale offre 2 cilindri in meno. Il quadro prestazionale è però migliore. La carrozzeria della nuova berlinetta a due posti secchi, con motore posteriore centrale, si consegna agli sguardi con un look meno sportivo rispetto alla vettura rimpiazzata, ma la purezza espressiva è al top. Sotto il cofano pulsa un V6 biturbo da 2992 centimetri cubi di cilindrata, capace di sviluppare una potenza di 663 cavalli a 8000 giri al minuto, cui vanno aggiunti i 167 cavalli messi sul piatto dal motore elettrico. Questa supercar ibrida plug-in dispone, quindi, di 830 cavalli complessivi al servizio del piacere e delle performance.

La colonna sonora che accompagna le sue danze è sublime. Pur non raggiungendo lo stesso livello di splendore espresso dalle unità V12, si avvicina parecchio al loro timbro di voce. Siamo su un livello nettamente superiore, in termini di raffinatezza sonora, rispetto alle “rosse” biturbo che l’hanno preceduta in listino. Anche la sorella maggiore SF90 Stradale si trova indietro su questo fronte. Incredibile la finezza caratteriale della Ferrari 296 GTB, il cui quadro prestazionale è al top. I numeri, per quanto incapaci di descrivere fedelmente la tela, sono molto espressivi: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.3 secondi. La velocità massima vola a quota 330 km/h.

Straordinario il comportamento stradale, grazie all’ottimale bilanciamento dei pesi, alla bontà dell’assetto, alla precisione dello sterzo, all’efficienza aerodinamica, alla qualità della frenata. Su questa sportiva del “cavallino rampante” si registra un perfetto equilibrio fra gli elementi, che emerge anche nel filmato. Con l’Assetto Fiorano, la “belva” a 6 cilindri della casa emiliana guadagna un taglio espressivo ancora più corsaiolo, specie fra i cordoli. Ora, però, la scena passa al video. Buona visione!