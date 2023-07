Car 500 Off-Shore: il motoscafo con lo stile della Fiat 500

Car 500 Off-Shore è un omaggio nautico all’iconica Fiat 500, nel suo remake dell’era moderna. Questo prodotto per “cavalcare le onde”, seguito dall’ufficio licensing della casa torinese, mette in acqua le forme di una delle auto più amate da tutti. Il risultato è un’imbarcazione originale e di grande fascino, che cattura per la preziosa miscela fra eleganza e funzionalità. Impossibile passare inosservati durante l’esperienza di navigazione, ma qui si guadagna il set con classe, sotto le note della Dolce Vita.

L’idea progettuale ha preso forma in provincia di Napoli, su iniziativa del giovane e intraprendente Antonio Pietro Maria Galasso, in collaborazione con il Centro Stile Fiat. Ora questa bellissima barca si avvia al suo ciclo produttivo. Prevista una tiratura limitata, con un numero di esemplari pari alla cifra presente nella sigla: noblesse oblige!

Car 500 Off-Shore ha le dimensioni giuste per muoversi agilmente in acqua: 4.7 metri di lunghezza, 1.7 metri di larghezza. Questo modello celebra il fascino di una delle creature automobilistiche più note del Made in Italy. Di ottima fattura, l’imbarcazione di cui ci stiamo occupando è anche una prova dell’eccellenza del nostro artigianato, apprezzato in ogni angolo del mondo. Il motoscafo, che si presta benissimo anche ai laghi più generosamente dimensionati, ha una carena a trimarano.

Tanti gli elementi stilistici fedelmente ispirati a quelli della mitica utilitaria torinese, al punto da trasmettere l’impressione che in acqua ci sia l’auto vera. Nell’abitacolo i passeggeri trovano comoda accoglienza in un ambiente luminoso e confortevole. La spinta è affidata a un motore fuoribordo Mercury da 40 cavalli, che spinge la Car 500 Off-Shore fino ai 30 nodi di velocità massima. Per chi non si accontenta, sono disponibili altre opzioni propulsive, fino a 115 cavalli di potenza, che portano l’imbarcazione oltre la soglia dei 35 nodi. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 70 litri. Quanto basta per avere una buona autonomia nautica.

La nota che affascina sin dal primo sguardo è lo stile classico e pulito del modello, ulteriormente messo in risalto dal colore perlato. Il parabrezza incastonato in una cornice Inox aggiunge note di eleganza alla tela espressiva. Inebriante l’idea di cavalcare le onde come se si fosse a bordo di una Fiat 500, in versione scoperta o “spiaggina“.

L’imbarcazione campana miscela in modo impeccabile gli stili e la natura delle cose. È lo “strumento” giusto per chi vuole tuffarsi nei colori e nelle emozioni della vita, puntando al divertimento. Car 500 Off-Shore, come dicevamo, si lega intimamente a una vettura iconica, nel suo remake moderno, che continua a regalare forme sinuose e tondeggianti, in grado di destare simpatia da tutte le prospettive di osservazione. Basta vedere i due fari rotondi davanti per provare dei piacevoli brividi sensoriali. Tanto di cappello a chi ha reso possibile la nascita di questo prodotto nautico.

Fonte | Barche a motore

Foto | Car Off- shore