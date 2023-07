Nuova Fiat Panda: ecco in che data potrebbe debuttare

Nuova Fiat Panda tornerà sul mercato come rivale diretta di Dacia Sandero. Si tratterà di un veicolo robusto e low cost lungo circa 4 metri che è stato definitivo da Olivier Francois come un modello bello, popolare ed economico. Di questa auto che darà origine ad una nuova famiglia di auto all’interno della gamma di Fiat sappiamo che debutterà nel corso del 2024. Ancora una data ufficiale non c’è. La principale casa automobilistica italiana aspetterà fino all’ultimo come tradizione per comunicare quando avverrà il lancio di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo davvero importante all’interno della gamma della casa automobilistica torinese.

L’11 luglio 2024 potrebbe essere la data scelta per il debutto della nuova Fiat Panda

Le prime indiscrezioni sulla presunta data di debutto della nuova Fiat Panda però iniziano a trapelare sul web. Secondo il sito Passione Auto italiane infatti la presentazione di questa vettura di segmento B che affiancherà la nuova Fiat 600 potrebbe avvenire l’11 luglio 2024. Infatti come avvenuto quest’anno con la presentazione delle nuove Fiat Topolino e Fiat 600 che hanno debuttato nel giorno in cui la 500 festeggiava il suo compleanno, lo stesso potrebbe avvenire l’anno prossima con la nuova Panda. Si dice infatti che Fiat possa scegliere ancora una volta una data importante per la sua storia.

L’11 luglio 2024 i festeggiano i 125 anni del marchio Fiat e dunque potrebbe essere proprio quella la data scelta per la presentazione del nuovo modello. Ricordiamo che la nuova Fiat Panda sarà molto diversa dal modello attuale e come confermato dallo stesso numero uno di Fiat, Olivier Francois erediterà diversi elementi di design dalla concept Fiat Centoventi svelata nel 2019 da Fiat al Salone internazionale dell’auto di Ginevra. La vettura arriverà sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che con motore a combustione. La piattaforma scelta sarà la STLA Small un aggiornamento della famosa architettura CMP di derivazione PSA.

Grazie a questa auto che avrà un rapporto qualità prezzo molto conveniente dunque Fiat tornerà in un segmento di mercato da cui manca esattamente dal 2018 quando Fiat Punto uscì di scena. Questa vettura potrebbe regalare dunque enormi soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana che punta a recuperare preziose quote di mercato. La sua produzione avverrà in uno degli stabilimenti di Stellantis situati nell’est dell’Europa. L’auto sarà comunque un modello globale e verrà venduto anche in Sud America dove probabilmente avrà il nome di nuova Fiat Argo. Queste almeno sono le voci che arrivano dal Brasile e che prevedono anche che il debutto di questo modello in quella regione possa avvenire nel 2025. La nuova Fiat Panda per qualche anno convivrà nella gamma di Fiat insieme all’attuale Panda che continuerà ad essere prodotta fino a fine 2026 presso lo stabilimento di Pomigliano D’Arco in Campania.

Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi mesi a proposito di questo modello. Siamo sicuri che nel corso del prosssimo anno saranno tante le novità e le sorprese che riguarderanno questo modello con Fiat che cercherà in tutti i modi di mantenere alta l’attesa prima del debutto ufficiale che come dicevamo poc’anzi potrebbe avvenire il prossimo 11 luglio 2024. Non resta dunque che aspettare e vedere cosa accadrà esattamente.