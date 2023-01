Fiat 500 è stata il modello di importazione numero uno in Germania nel 2022

FIAT può guardare indietro a un 2022 di successo in Germania. Secondo le statistiche della Federal Motor Transport Authority (KBA), negli ultimi dodici mesi sono state immatricolate 77.771 auto del marchio italiano. A dicembre la principale casa automobilistica italiana ha venduto in Germania 10.334 veicoli. Fiat 500 è stata la protagonista.

In Germania Fiat 500 Electric al terzo posto nel 2022 tra tutti i veicoli con trazione puramente elettrica

“FIAT offre anche tutti i modelli con trazione elettrificata. Il successo sul mercato tedesco lo scorso anno è una bella conferma della nostra strategia di rendere possibile la mobilità a emissioni zero per un ampio gruppo di clienti”, ha commentato Roberto Debortoli, già Brand Country Director Fiat e Abarth e Director Sales Mainstream and Car fin dall’inizio dell’anno Flow di Stellantis in Germania.

Il bestseller della gamma di modelli FIAT è la Fiat 500, disponibile con due varianti di propulsione: completamente elettrica e con tecnologia ibrida. La nuova 500 Elettrica è stata il veicolo elettrico a batteria (BEV) più venduto sul mercato tedesco per diversi mesi lo scorso anno. Secondo la KBA, il modello ha conquistato il terzo posto nel segmento delle autovetture con trazione elettrica per l’intero anno 2022. Oltre all’autonomia fino a 320 chilometri, la disponibilità di tre varianti di carrozzeria ha giocato un ruolo importante in questo successo. La 500 a zero emissioni è disponibile nelle versioni berlina tre porte, cabriolet con tettuccio apribile elettricamente e 3+1 con seconda porta lato passeggero.

Fiat 500 Electric e Hybrid insieme hanno raggiunto il quarto posto nella classifica delle autovetture più vendute in Germania. La quota di mercato era del due percento. Ciò ha reso la city car della casa torinese l’auto di importazione più popolare per gli acquirenti tedeschi nel 2022.

Fiat 500 Elettrica e 500 Ibrida sono i modelli di punta dell’attuale gamma della casa italiana. Inoltre, tutti gli altri modelli del marchio italiano sono disponibili anche con trazione elettrificata. I clienti beneficiano anche della semplice struttura del prodotto, perché il veicolo desiderato viene configurato dopo soli tre passaggi di selezione: modello, colore e pacchetto di equipaggiamento.