Citroën My Ami Buggy Tour: un emozionante itinerario tra le località della Sicilia

Nei giorni trascorsi fra il 14 e 22 ottobre la Citroën Ami si è resa protagonista di un affascinante itinerario messo in pratica in Sicilia, un’iniziativa all’insegna dell’avventura e soprattutto di una mobilità completamente elettrica; al centro dell’iniziativa c’è stata la Citroën My Ami Buggy ovvero la variante più avventuriera della nuova Ami proposta in edizione limitatissima e venduta in Francia nel giro di 18 minuti.

L’iniziativa svoltasi in Sicilia è stata denominata Citroën My Ami Buggy Tour e ha rappresentato appunto un tour a zero emissioni, originale, anticonformista e pienamente accessibile dedicato all’ormai iconica Citroën Ami. Il Citroën My Ami Buggy Tour ha attraversato la Sicilia dalle pendici dell’Etna, fino a raggiungere le Saline di Trapani passando per la maestosa Valle dei Templi e toccando le principali località dell’Isola richiamando l’attenzione dei tanti curiosi e appassionati che l’hanno attesa lungo il percorso.

Il Citroën My Ami Buggy Tour è stato innanzitutto dedicato ai partecipanti di un programma dedicato

L’iniziativa del Citroën My Ami Buggy Tour ha ammesso innanzitutto al centro gli Ambassador di Citroën Ami, ovvero coloro i quali si sono iscritti al programma “My Ami Superfan”; in questo modo hanno avuto modo di poter vivere un’esperienza decisamente unica lungo la Sicilia.

Il programma è stato dedicato alla Citroën Ami ed è stato avviato a marzo dal costruttore francese di casa Stellantis; il My Ami Superfan promuove l’interazione diretta fra le persone e facilita la scoperta della Ami da chi vorrebbe diventarne un possessore, in piena sintonia con quanto proposto dal marchio stesso. Durante l’iniziativa svoltasi in Sicilia, gli Ambassador della Citroën Ami hanno potuto rispondere alle tante domande dei curiosi che volevano conoscere qualche dettaglio in più sul modello elettrico del costruttore. Chi ha voluto, ha potuto anche provare le Citroën Ami in un contesto particolarmente interessante.

I piccoli quadricicli, le Citroën My Ami Buggy Tour, hanno percorso in tutto oltre 700 chilometri effettuando anche circa 200 test drive incontrando oltre 7.000 persone. Decisamente importante per l’effettuazione dell’iniziativa è stato anche il coinvolgimento dei dealer del marchio presenti sul territorio, ovvero: Gidauto a Catania, Pentauto a Siracusa, Cappello a Ragusa, Gi.Ca ad Agrigento, Supercar a Trapani e Twinsystem a Palermo. In totale Citroën ha registrato ben 70 contratti di vendita, tra Dealer e Ambassador.

Allo stesso tempo, l’evento ha permesso di svelare la Citroën My Ami Buggy Tour che rappresenta appunto la variante proposta in edizione limitatissima destinata al tempo libero e alle giornate trascorse all’aria aperta. Durante il periodo estivo è stata commercializzata in Francia registrando un sold out incredibile; in soli 18 minuti sono stati tutti venduti i 50 esemplari proposti dal costruttore.

All’esterno la Citroën My Ami Buggy Tour cattura lo sguardo grazie ad un set di linee estrose e alla particolare livrea color Khaki, mentre all’interno spiccano dettagli e accessori in giallo acido che richiamano le tonalità già utilizzate per la carrozzeria. Un abitacolo aperto verso l’esterno in accordo con l’utilizzo di strutture tubolari metalliche in sostituzione delle portiere e i cerchi color oro la rendono ancora più accattivante. Grazie a queste iconiche caratteristiche, la Citroën My Ami Buggy Tour permette di sostenere viaggi entusiasmanti sempre alla ricerca dell’avventura.