Fiat al vertice del mercato brasiliano: record di crescita e quota di mercato a giugno 2023

Fiat ha concluso la prima metà del 2023 con ottimi risultati in Brasile, mantenendo la leadership del mercato e raggiungendo traguardi importanti nel mese di giugno. La casa automobilistica torinese è stata quella più in crescita a livello generale nel mercato, registrando un record di market share nel 2023 del 23,6% (+2,9% rispetto a maggio).

Considerando solo le vendite a privati, Fiat ha mantenuto la sua posizione dominante con un aumento del 4,1% rispetto a maggio, conquistando la sua più alta quota di mercato dell’anno (pari al 19,1%).

Fiat Cronos

Fiat: ottimi risultati conquistati in Brasile nella prima metà del 2023

Il brand di Stellantis ha inoltre registrato la maggiore crescita nelle vendite a privati nel periodo con la Fiat Mobi, che ha ottenuto un aumento del 168%. A completare l’elenco dei successi, il marchio torinese ha segnato un nuovo record di vendite mensili nel 2023 grazie a Mobi, Argo, Cronos, Pulse e Fiorino.

L’industria automobilistica brasiliana nel suo insieme ha registrato un incremento dell’8% a giugno rispetto a maggio. Ma Fiat ha superato di gran lunga questo risultato, registrando una crescita del 23,1%, quasi il triplo della media del mercato. L’azienda ha raggiunto 42.389 unità immatricolate nel mese, distanziando di oltre 13.000 unità la seconda in classifica e aumentando il numero di immatricolazioni di 7959 unità rispetto a maggio.

Fiat Argo

Il brand ha conquistato la leadership anche nel segmento dei pick-up

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth Sud America, ha detto che Fiat ha fortemente sostenuto l’iniziativa dedicata agli incentivi del governo all’industria automobilistica e ha ottenuto ottimi risultati, con un record di quota di mercato e di vendite in cinque modelli. È leader nel retail e l’iniziativa era proprio rivolta al consumatore finale.

L’eccellente risultato è dovuto alla rapidità delle sue azioni di comunicazione e all’engagement della sua rete di concessionarie. È stata la casa automobilistica ad aver registrato la crescita più significativa con questa iniziativa, contribuendo a raggiungere i suoi obiettivi.

Le Mobi e Cronos sono state le principali protagoniste del successo di Fiat a giugno, con una crescita superiore al 60% rispetto al mese precedente, seguiti da Argo e Pulse, che hanno registrato un aumento del volume rispettivamente del 43% e del 26%.

Il costruttore italiano si è distinto anche in diversi segmenti nel sesto mese del 2023, con la leadership nelle hatchback (25,3%), nei pick-up (40,8%) e nei furgoni (53,1%). Quattro suoi modelli sono riusciti ad entrare nella top 10 del mese: Strada con 9005 unità immatricolate, Mobi con 6895 veicoli, Argo con 6747 e Cronos con 4969 veicoli venduti.

Fiat Mobi

Pulse e Fastback hanno contribuito alla leadership nel segmento B-SUV

Nel settore retail, a giugno Fiat ha venduto 19.787 unità, registrando un aumento di 6479 immatricolazioni e del 4,1% rispetto al mese precedente. Inoltre, è stata leader nel segmento B-SUV con Pulse e Fastback, raggiungendo il 22% di market share. Ha conquistato la prima posizione anche nelle vendite dirette, con una quota di mercato del 29,6%.

Non è finita qui poiché la casa torinese ha segnato una crescita anche nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ha chiuso il periodo con una quota di mercato del 22,1% e quasi 207.000 unità immatricolate, un incremento del 10,5% rispetto ai primi sei mesi del 2022. Parliamo di circa 20.000 immatricolazioni in più, ovvero circa 58.000 veicoli venduti in più rispetto alla seconda in classifica.

Nei primi sei mesi del 2023, Fiat ha collocato tre modelli nella top 10, con Strada al primo posto del ranking dei veicoli più venduti con 50.544 unità, Argo al settimo posto con 31.920 e Mobi all’ottavo con 30.443.