Nuova Fiat Panda: la rivale di Dacia Sandero sarà bella, popolare ed economica

Fiat ieri ha presentato ufficialmente le nuove Fiat 600e e Fiat Topolino. La casa italiana però non si ferma ed è già tempo di pensare alla nuova Fiat Panda. Sarà questo il prossimo modello ad essere lanciato dalla casa torinese. Il suo arrivo è previsto infatti entro la fine del prossimo anno. La Fiat Panda, una delle auto più amate e longeve del marchio italiano, tornerà nel 2024 con una nuova generazione che sarà molto diversa dal modello attuale.

Nuova Fiat Panda: arriverà sul mercato nel 2024 e sarà rivale diretta di vetture del calibro di Dacia Sandero

La nuova Fuat Panda sarà basata su una versione aggiornata della piattaforma eCMP, la stessa che già equipaggia le Peugeot e-208, Opel Corsa-e e DS 3 Crossback E-Tense, che si chiamerà STLA Small. Si tratterà di un modello a basso costo, che secondo quanto avrebbe rivelato il CEO di Fiat Olivier Francois ad Autocar sarà una rivale di Dacia Sandero. L’obiettivo è di offrire una soluzione di mobilità urbana accessibile e sostenibile, in linea con la filosofia della Panda fin dalla sua nascita nel 1980.

La nuova Fiat Panda sarà anche caratterizzata da un design robusto e versatile e sarà ispirata alla concept car Fiat Centoventi svelata da Fiat al Salone dell’auto di Ginevra 2019. La vettura è stata definita da Francois come bella, popolare ed economica. La versione elettrica comunque non dovrebbe costare meno della Fiat 500e. L’auto avrà una lunghezza di circa 4 metri e dunque si collocherà nel segmento B del mercato come la Fiat 600. Si tratterà però di una proposta molto diversa che più che sul design punterà su un ottimo rapporto qualità prezzo. L’auto avrà anche versioni a combustione che ovviamente saranno le più economiche della gamma.

La nuova Fiat Panda sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’Europa dell’est. Si tratterà di una vettura con pochi fronzoli pensata per conquistare tutti quei clienti che cercano auto semplici ma di qualità. Una filosofia simile a quella di Dacia che infatti sarà una delle principali rivali in questo segmento. La vettura sarà un’auto globale infatti Fiat pensa di commercializzarla anche al di fuori dell’Europa ed in particolare si pensa al Sud America dove il marchio italiano è estremamente popolare come confermano i dati di vendita. Qui però l’auto potrebbe avere un nome diverso. Si vocifera infatti che la nuova Panda coinciderà con la seconda generazione di Fiat Argo.

Nuova Fiat Panda

Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di vetture di Fiat con uno stile più squadrato e futuristico e prezzi più bassi a cui seguirà un crossover di segmento C che forse si chiamerò nuova Fiat Multipla. Questa auto dovrebbe arrivare nel corso del 2025. La nuova Fiat Panda rappresenterà quindi una svolta importante per Fiat e per Stellantis, che puntano a rafforzare la loro presenza nel settore dell’elettrificazione. La Panda sarà anche un’auto simbolo dell’innovazione e della tradizione italiana, capace di adattarsi ai cambiamenti dei tempi e delle esigenze dei clienti. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello di Fiat. Qui vi mostriamo un render di Autocar che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Panda che vedremo il prossimo anno.