Opel svela il nuovo iconico stemma “Blitz”

Opel ha presentato oggi una nuova interpretazione del suo emblema iconico, il “Blitz”, che verrà utilizzato sui veicoli di produzione già nel 2024. Il “fulmine” – “Blitz” in tedesco – è strettamente associato all’elettricità ed è l’emblema ideale per simboleggiare l’approccio di Opel all’era della mobilità elettrica.

“ Il nostro ‘Blitz’ è più attuale che mai. Non solo simboleggia il nostro impegno per la democratizzazione dell’innovazione e della mobilità, ma trasmette anche il nostro impegno a diventare un marchio completamente elettrico in Europa entro il 2028. Quest’anno avremo già 15 modelli elettrificati nel nostro portafoglio e possiamo affermare con orgoglio che Opel è elettrico “, ha dichiarato il CEO di Opel Florian Huettl.

“Il ‘Blitz’ è l’icona della nostra filosofia Pure and Bold. Il nuovo “Blitz”, audace e sicuro, interseca il puro anello di supporto, conferendo al nostro emblema iconico un aspetto progressivo e moderno. È orgogliosamente posizionato al centro della nostra “Bussola Opel”, che è il nostro principale simbolo grafico. La “Compass” rappresenta la spina dorsale dei nostri elementi di design anteriore, posteriore e degli interni “, ha affermato Mark Adams, Vice President of Design.

La casa automobilistica tedesca introdurrà gradualmente il nuovo “Blitz” nel suo portafoglio di prodotti nei prossimi anni, con il primo veicolo di produzione a sfoggiare il nuovo look nel 2024. Tuttavia, il CEO di Opel Florian Huettl ha annunciato che il nuovo emblema sarà messo in risalto già quest’anno. ” IAA Mobility è uno dei più grandi saloni automobilistici del mondo e quindi il luogo perfetto per presentare con orgoglio il nostro nuovo “Blitz” a un vasto pubblico internazionale. Inoltre, abbiamo in programma anche una sorpresa. I visitatori della nostra mostra a Monaco saranno entusiasti “, ha detto.

Il logo di Opel è uno dei più antichi e famosi del mondo dell’automobile. Esso rappresenta un fulmine orizzontale all’interno di un cerchio nero, e simboleggia velocità, successo ed energia. Il logo ha avuto diverse evoluzioni nel corso della storia del marchio tedesco, che risale al 1862. Il primo logo fu creato nel 1909 da Wilhelm von Opel, uno dei figli del fondatore Adam Opel. Esso consisteva in un occhio circondato da una foglia di alloro, e voleva esprimere la visione e la qualità del marchio.

Nel 1935, il logo di Opel cambiò radicalmente, assumendo la forma di un anello con una Z al centro. La Z stava per “Zeppelin”, il famoso dirigibile tedesco che era considerato un simbolo di progresso e innovazione. L’anello rappresentava una ruota, a sottolineare il legame con i veicoli. Questo logo durò fino al 1963.

Nel 1963, il logo di Opel fu nuovamente modificato, adottando il fulmine che conosciamo oggi. Il fulmine era già presente sulle biciclette e sui camion “Blitz” prodotti da Opel negli anni precedenti, e venne scelto per trasmettere dinamismo e potenza. L’anello nero fu mantenuto come elemento di continuità con il passato.

Nel 1987, il logo di Opel fu leggermente rinnovato, con l’aggiunta di una cornice argentata intorno al cerchio nero. Questa cornice doveva dare un tocco più elegante e distintivo al marchio. Questo logo rimase in vigore fino al 2020. Nel 2020, il logo di Opel fu ancora una volta rivisto, seguendo la filosofia del design “Bold and Pure”. Il fulmine e l’anello furono resi più sottili e definiti, eliminando la cornice argentata.