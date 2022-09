Fiat Fastback: svelato ufficialmente il primo SUV coupé del brand

In 46 anni, Fiat non ha mai smesso di reinventarsi. Dopo aver rivoluzionato segmenti come quello dei pick-up, creare SUP e innovare le auto, lo storico marchio torinese si prepara a cambiare di nuovo il mercato. Questa volta con il Fiat Fastback, il suo primo SUV coupé.

Il più importante lancio di Fiat degli ultimi anni, il modello riunisce il meglio di ogni segmento, come il bagagliaio più grande della categoria e l’ampio spazio interno, una delle più alte altezze da terra tra i competitor con posizione di guida elevata e la sportività tipica dei motori turbo.

Fiat Fastback: in Brasile debutta il primo SUV coupé dello storico marchio torinese

Herlander Zola, Senior Vice President di Fiat Sud America, ha detto che questo lancio significa nuovamente conquistare un nuovo segmento. Il brand di Stellantis sta portando la migliore combinazione di design, prestazioni, sicurezza e tecnologia a un livello che si vede solo nei segmenti premium.

Il nuovo Fastback punta nella direzione del futuro della casa torinese. Interamente progettato in Brasile e prodotto nello stabilimento di Betim (MG), il SUV coupé è il massimo rappresentante del riposizionamento di Fiat sul mercato, raggiungendo un nuovo livello nella percezione del valore del marchio e dei suoi prodotti.

Tutto è iniziato con una concept car presentata al Salone di San Paolo nel 2018, che è stata elogiata in tutto il mondo per il suo design che ha portato la perfetta armonia tra il design di un SUV e una coupé. Con un grande successo conquistato, il concept ha preso vita ed è servito da ispirazione per lo sviluppo del Fastback, dal nome alle linee sorprendenti e innovative.

Il termine “fastback” fa riferimento diretto ad una categoria selezionata di vetture che hanno in comune un design veloce e delle curve dinamiche. Un design fluido e sportivo che fa sembrare che si muova anche da fermo. In questo modo, non ci sarebbe altro nome che rappresenti così bene il primo SUV coupé Fiat poiché riunisce tutti questi attributi e porta ancora i concetti del famoso design italiano.

Il nuovo Fiat Fastback è stato sviluppato per essere la combinazione perfetta del meglio di ogni segmento del mercato automobilistico. Non c’è da stupirsi perché combina l’altezza da terra e la posizione di guida di un SUV, un bagagliaio spazioso e le prestazioni di un’auto sportiva con motore turbo.

Tre versioni disponibili

Disponibile in tre versioni – Audace, Impetus e Limited Edition Powered By Abarth, il Fastback viene fornito con un ampio elenco di caratteristiche di serie. Completo, esce dalla fabbrica, riunendo contenuti come sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), freno di stazionamento elettronico, palette al volante, quadro strumenti completamente digitale da 7 pollici, sistema di infotainment con schermo da 10.1 pollici e piattaforma Fiat Connect Me, che permette di accedere a vari servizi connessi del brand.

Da segnalare inoltre che la Limited Edition Powered By Abarth si veste di un look esclusivo e monta il motore turbo flex T270, leader per potenza e coppia rispetto a qualsiasi altro propulsore della stessa categoria.

Secondo SUV Fiat prodotto in Brasile, il Fastback si unisce al Pulse nel segmento di mercato in più rapida crescita nel mecato brasiliano. Inoltre, il lancio pone il costruttore italiano in un nuovo mercato: quello dei SUV coupé. Sarà il modello top di gamma nella line-up di Fiat proposta nel grande paese sudamericano.

Il team del Design Center South America di Stellantis aveva una grande missione: più che sviluppare un nuovo modello, creare un veicolo per debuttare in una nuova categoria per il marchio.

È nato così un veicolo imponente, autentico e con il classico design italo-brasiliano caratteristico dell’azienda. Per questo, ha unito la posizione di guida più alta e il volume esterno tipico dei SUV con il comfort interno e un bagagliaio molto generoso. Inoltre, a questo mix si è aggiunta la sportività di una coupé. Si è così ottenuto un design fluido, agile, imponente e seducente.

Anche la sua muscolatura è un punto culminante. Lateralmente spicca una silhouette fluida, con il montante C inclinato e il tetto che termina verso la parte posteriore. Questa è l’essenza di un SUV coupé. È importante notare la linea che parte di lato, passa sopra le ruote posteriori e arriva allo spoiler, dando movimento e larghezza al retro.

Il frontale è molto sofisticato, moderno e sportivo. Il paraurti dispone di prese d’aria aerodinamiche e una griglia a nido d’ape 3D in Piano Black. I fari Full LED sono standard e dispongono di DRL e indicatori di direzione. Il SUV coupé propone poi un tocco che aggiunge ancora più sportività ed eleganza: la vernice bicolore (di serie su Impetus e Limited Edition Powered By Abarth).

Per completare, i cerchi in lega hanno un particolarissimo design a diamante che rende il Fastback ancora più completo e raffinato. Passando al posteriore, il cofano del bagagliaio ha una linea molto fluida e termina con dei fanali a LED flottanti all’interno di un gruppo ottico 3D.

Ecco l’abitacolo nel dettaglio

Anche il design degli interni, pulito, sportivo e futuristico, attira l’attenzione. L’abitacolo offre un’atmosfera coinvolgente per tutti gli occupanti. La posizione della consolle centrale dà grande risalto al sistema di infotainment e lascia tutti i comandi in un unico posto a portata di mano e di occhi.

La posizione di guida più alta trasmette un senso di totale sicurezza. A complemento di questa ergonomia troviamo dei sedili molto spaziosi, confortevoli e con una elegante finitura che prevede tessuti morbidi al tatto. Sono disponibili Mescla Sanchez goffrato, ecopelle Black con goffratura e pelle naturale Steel Grey con ricamo.

Sempre per quanto riguarda gli interni, troviamo un vano bagagli con ben 600 litri di capacità che è il più grande della categoria. Inoltre, offre maggiore lunghezza, larghezza e apertura di accesso tra i concorrenti e una copertura a scomparsa, facilitando la disposizione di più borse e di eventuali oggetti che l’utente desidera trasportare. Con i sedili abbassati, la capacità passa a 1087 litri.

Lo spazio è anche il più grande del segmento nei suoi vani portaoggetti: sono 28 litri in totale. Da segnalare che il modello è dotato di portabicchieri removibile con portaoggetti nascosti. Per completare, all’interno del nuovo Fastback ci sono degli Easter Egg nascosti con disegni che hanno il volto di Fiat.

Alla base c’è la piattaforma MLA di Stellantis

Il modello è disponibile in sei colori: Vulcano Black, Banchisa White, Strato Grey, Bari Silver, Silverstone Grey e Monte Carlo Red (quest’ultimo come optional esclusivo per la versione Limited Edition Powered by Abarth).

Il nuovo Fiat Fastback è stato sviluppato sulla piattaforma MLA, una delle più moderne e versatili di Stellantis, completamente modulare e che offre molta qualità e robustezza. Pertanto, è una delle auto più sicure prodotte in Brasile.

A cominciare dalla carrozzeria, composta per l’87% da acciaio ad alta resistenza che dissipa meglio l’energia d’urto in caso di incidente, conferendo grande integrità all’abitacolo. Inoltre, il veicolo è dotato di quattro airbag (due anteriori e due laterali) che svolgono un doppio compito: proteggono la testa e il torace.

Un altro punto di forza del modello è l’altezza da terra di 192 mm, che è tra le migliori della categoria. È importante ricordare che, anche con queste dimensioni elevate, il modello garantisce un basso rollio in curva.

Insieme a un angolo di attacco di 20,4°, le misurazioni fanno sì che il Fastback affronti facilmente qualsiasi ostacolo in città, così come le sfide di una strada sterrata. Ha anche la lunghezza maggiore (4,43 metri) tra i suoi principali concorrenti.

Proseguendo abbiamo delle nuove sospensioni. Un’ottimizzazione della geometria anteriore ha consentito un centro di rollio più basso per una maggiore stabilità e un nuovo rapporto di sterzata che assicura una sterzata più precisa e diretta.

Dispone inoltre di un diametro della barra stabilizzatrice più grande che fornisce una maggiore stabilità dinamica. È stato sviluppato un nuovo assale posteriore che conferisce maggiore rigidità, riducendo il rollio della carrozzeria e garantendo maggiore stabilità. Le sospensioni hanno anche nuove molle e ammortizzatori per una migliore maneggevolezza, pur mantenendo un elevato livello di comfort.

Solo motori turbo

L’intera gamma di motori del Fiat Fastback è turbo al 100%. Le versioni Audace e Impetus vengono fornite con il turbo flex T200 da 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina e da 200 Nm di coppia massima.

Questo powertrain permette al SUV coupé di passare da 0 a 100 km/h in soli 9,4 secondi, risultando il più veloce tra i concorrenti con motore turbo 1.0 della categoria. Impressionante anche il consumo di carburante pari a fino a 14,6 km/l su strada.

Per chi cerca prestazioni ancora più audaci, Fiat porta nella versione Limited Edition Powered by Abarth il motore turbo flex T270 da 185 CV con etanolo (180 CV con benzina) e 270 Nm di coppia. Passa da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi ed è ancora il più veloce tra i concorrenti con powertrain turbo fino a 1.5 litri. Per finire ha il miglior rapporto peso/potenza della categoria (7 kg/CV).

Per rendere ancora migliore il Fastback, ci sono tre modalità di guida: Normal (attenzione a minori consumi e maggiore comfort), Manual (maggiore versatilità) e Sport (risposta più rapida). Per optare per quest’ultimo è sufficiente premere il pulsante dedicato presente sul volante e poi l’intera messa a punto della vettura viene modificata con una maggiore sensibilità del pedale dell’acceleratore, una mappatura più spinta dei cambi di marcia, una modalità di sterzata più decisa e l’attivazione del torque vectoring dinamico (DTV).

Accanto a questi motori troviamo un cambio CVT nelle versioni T200 e un cambio automatico a 6 marce in quelle T270.

Tanta tecnologia e sistemi di sicurezza a bordo

Sicurezza e tecnologia si incontrano nel Fiat Fastback. Il modello è dotato di vari ADAS: frenata di emergenza automatica, avviso di cambio corsia e commutazione automatica dei fari. Di serie ha c’è anche il freno di stazionamento elettronico: basta premere un tasto sulla consolle centrale per attivarlo.

La funzione offre una comodità in più: Auto Hold. Con essa, il Fastback mantiene il freno inserito dopo aver tolto il piede dal pedale, sia in salita, al semaforo o negli ingorghi, portando molto più comfort nella vita quotidiana del cliente.

Il modello è dotato poi di palette del cambio al volante. Con un solo tocco, è possibile cambiare marcia. Il nuovo SUV di Fiat dispone anche di un quadro strumenti digitale da 7 pollici personalizzabile in cui l’utente può scegliere se avere informazioni in forma analogica o digitale.

Non poteva mancare la connettività. Abbiamo un sistema di infotainment con display touch da 8.4 o 10.1 pollici, Fiat Connect Me e supporto Apple CarPlay e Android Auto. Con oltre 30 funzioni, il sistema consente all’utente di accedere a varie informazioni sul proprio Fiat Fastback, come la diagnostica e la posizione del veicolo tramite smartphone, smartwatch o assistente personale come Amazon Alexa o Google Assistant.

Il modello dispone inoltre di caricatore wireless per smartphone compatibili, navigatore di bordo con traffico in tempo reale di serie, funzione TC+ (che garantisce una migliore frenata in condizioni di bassa aderenza), controllo della stabilità, retrocamera e un nuovo climatizzatore automatico digitale con bocchette d’areazione posteriori per un maggiore comfort termico. Inoltre, ha il Sound Design lanciato di recente da Fiat con notifiche e avvisi.

Di seguito riportiamo prezzi e versioni:

Audace Turbo 200 Flex AT: 129.990 R$ (25.267 euro)

Impetus Turbo 200 Flex AT: 139.990 R$ (27.210 euro)

Limited Edition Powered by Abarth Turbo 270 Flex AT: 149.990 R$ (29.154 euro)