Ferrari Cavalcade 2023: “rosse” in festa tra Lazio e Abruzzo | Video

Si avvia al suo epilogo la Ferrari Cavalcade 2023, che sta regalando emozioni rampanti fra il Lazio e l’Abruzzo. Qui sta prendendo forma una parata di “rosse” da sogno, che lasciano a bocca aperta. Stiamo parlando di un evento esclusivo, destinato ai migliori clienti del “cavallino rampante“. La manifestazione ha preso le mosse il 27 giugno ed andrà avanti fino al 2 luglio, quando calerà il sipario.

In questi giorni il rombante corteo elargisce felici visioni agli appassionati, ai curiosi ed anche a quelli, magari meno presi dall’amore rosso, che non possono tuttavia rimanere insensibili al fascino di questi capolavori, incrociati lungo il cammino, in forma statica o dinamica. Nel gruppo circa 100 Ferrari, molte delle quali limited edition. C’è pure la one-off SP38 Deborah, ma gli sguardi principali stanno andando alle varie Daytona SP3, LaFerrari, F50, Monza SP1 ed SP2, che dominano la scena.

La manifestazione sta attraversando il Centro Italia, lasciando traccia nel cuore di tutti. Stiamo parlando di uno degli eventi più prestigiosi nel mondo dell’automobilismo. Gli equipaggi di Ferrari Cavalcade 2023 stanno vivendo esperienze di guida uniche lungo un tracciato di circa 1.200 Km, in parte occupato da prove di regolarità. I modelli della gamma attuale e del recente passato del “cavallino rampante” stanno facendo tappa in alcuni luoghi speciali. Con partenza da Roma, hanno sfilato e stanno sfilando per i centri storici di Fiuggi, L’Aquila, Orvieto e Tuscania oltre che nel Parco Nazionale del Gran Sasso.

Il 1° luglio le vetture in parata attraverseranno il centro della capitale, dove faranno ritorno, per arrivare a Piazza del Popolo. Qui rimarranno in esposizione, per la gioia di chi sarà da quelle parti. L’evento si concluderà con un’asta benefica in favore di Save the Children, negli spazi di Santo Spirito in Saxia. Ancora una volta lo sport, il lusso, la gastronomia e la bellezza si misceleranno con l’altruismo, fonte delle gioie più profonde e umanamente più qualificanti. A voi un video che regala una splendida visione su alcune auto protagoniste di Ferrari Cavalcade 2023.