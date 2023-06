Jeep Commander 2024 avrà il motore Hurricane 2.0 

Jeep Commander riceverà il motore 2.0 Hurricane (GME) come novità nella gamma 2024. Il debutto è previsto a ottobre di quest’anno. Per quanto riguarda il look, la Jeep Commander 2024 con motore 2.0 Hurricane avrà lo stesso paraurti anteriore delle versioni diesel e il posteriore seguirà il diesel Overland. Nella parte anteriore, la piastra paramotore e la griglia saranno verniciate in nero e i fari riceveranno una maschera nera. Di lato, le ruote sono rifinite in nero e anche il nome Commander ha un tono scuro.

Jeep Commander 2024: la nuova versione del SUV di Jeep sarà dotata anche del motore Hurricane 2.0 della Ram Rampage

Il paraurti posteriore riceverà un’applicazione nera nella parte inferiore per accogliere le doppie uscite di scarico. Anche le strisce che uniscono le luci posteriori e le luci riflettenti sul paraurti saranno rifinite in nero. Le immagini che illustrano questo articolo provengono da un video pubblicato da Autos Segredos e sono state prodotte da Du Oliveira. Queste danno un’idea di come sarà il Commander 2024 2.0 Hurricane.

La Jeep Commander 2024 con motore 2.0 Hurricane (GME) sarà venduta nelle versioni Limited e Overland. Il motore 1.3 Turbo Flex T270 continuerà nella versione Longitude. Il 2.0 Turbo Diesel TD380 seguirà le versioni Limited e Overland. Il motore 2.0 Turbo Benzina Hurricane manterrà 272 cavalli a 5.200 giri/min e una coppia di 40,8 kgfm a 3.000 giri/min come nel Ram Rampage. La trazione sarà 4×4 e il cambio automatico a nove marce.

La Jeep Commander 2024 manterrà anche il motore 2.0 Turbo Diesel con una potenza di 170 CV a 3.750 giri/min e una coppia di 38,8 kgfm a 1.750 giri/min. Il cambio sarà un automatico a nove marce e 4×4 con marcia ridotta e selettore del terreno. Nella versione entry, il SUV a sette posti di Jeep manterrà il motore 1.3 Turbo Flex T270 con una potenza di 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo. La coppia è di 27,5 kgfm. Il motore funziona in tandem con un cambio automatico a sei marce.

Ricordiamo infine che Jeep Commander è stato presentato nel 2021 come un SUV di medio-grandi dimensioni, prodotto nello stabilimento di Goiana in Brasile, esclusivamente per il mercato sudamericano. La vettura riprende il nome del precedente modello, ma si basa sulla piattaforma della Jeep Compass, con cui condivide anche i motori e le trasmissioni. Il modello di Jeep si differenzia per il design più elegante e moderno, con una calandra a sette feritoie, dei fari a LED affilati e un portellone posteriore rastremato. Il Commander offre una configurazione a sei o sette posti, con interni spaziosi e raffinati, dotati di uno schermo touch da 10,1 pollici per l’infotainment e di un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Il SUV a tre file è disponibile con due opzioni di trazione integrale e con motori turbodiesel da 2 litri con 170 o 200 CV.