Citroen cambia capo in Europa: chi è il nuovo boss e cosa farà

Citroen ha nominato Laurent Diot come nuovo direttore generale per l’Europa, con l’obiettivo di rilanciare le vendite e la redditività del marchio francese nel continente. Diot sostituirà Xavier Duchemin, che diventerà il direttore commerciale di Stellantis. Riporterà a Uwe Hochschurtz, direttore delle operazioni Wider Europe di Stellantis e a livello funzionale a Thierry Koskas, direttore esecutivo del marchio Citroën e direttore delle vendite e del marketing di Stellantis.

Citroen ha nominato Laurent Diot come nuovo direttore generale per l’Europa, con l’obiettivo di rilanciare le vendite e la redditività del marchio francese

Diot, 49 anni, ha una lunga esperienza nel settore automobilistico, avendo lavorato per Renault, Nissan e PSA (ora parte di Stellantis) in varie posizioni in Europa, America Latina e Asia. Diot ha lavorato come direttore generale in Marocco prima di tornare in Europa nel 2020 come direttore marketing di Renault France. I suoi ruoli precedenti includono Vice Direttore Generale e Responsabile Vendite e Marketing presso Dongfeng-Renault Automotive in Cina e CEO di Renault Portugal.

Il nuovo boss di Citroen in Europa è entrato a far parte del gruppo Stellantis nell’ottobre 2021 come Global Director of Marketing and Communications per FIAT e Abarth a Torino, Italia. Il 1 luglio 2023, Laurent Diot è diventato direttore di Citroën per l’Europa. Laurent Diot si è laureato presso l’École Centrale Paris con un Master in Ingegneria Gestionale. Nel suo nuovo ruolo di direttore europeo di Citroën, Laurent Diot sarà responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della strategia del marchio in tutta Europa.

In Europa, Diot avrà il compito di rafforzare la presenza e la competitività di Citroen, che ha perso quote di mercato negli ultimi anni a causa della concorrenza. Per invertire la tendenza, Diot potrà contare sul lancio di nuovi prodotti. Inoltre, Diot dovrà implementare la nuova strategia della casa francese basata su tre pilastri: design distintivo, comfort e tecnologia.