Citroen è riuscita a produrre auto a zero rifiuti solidi in Brasile

E’ difficile immaginare un grande complesso produttivo che non invia assolutamente rifiuti solidi alle discariche. Questa tuttavia è una realtà nello Stellantis Industrial Hub di Porto Real (RJ), responsabile della produzione della Nuova Citroen C3, del SUV C4 Cactus e, prossimamente, del Nuovo SUV C3 Aircross. L’unità situata a circa 150 km da Rio de Janeiro ha una gestione moderna che elimina qualsiasi rifiuto solido derivante dai suoi processi di produzione. Ogni anno più di 200 tonnellate di materiali non vengono più inviate in discarica, con un diretto impatto positivo sull’ambiente.

Un concetto innovativo consente al polo industriale di Citroen di non inviare in discarica alcun materiale derivante dalle sue lavorazioni

Tutti i materiali generati nella fabbrica di Citroen sono separati nel complesso stesso. Articoli come il cartone, ad esempio, vengono inviati a un’unità di trattamento all’interno del Complesso Industriale, dove vengono pressati e raggruppati. Lo stesso vale per le plastiche che, dopo essere state preparate, vengono inviate ai centri di riciclaggio. Il legno, invece, viene separato e frantumato per diventare cippato, elemento essenziale nella generazione della biomassa.

Anche i rottami metallici ferrosi e non ferrosi vengono avviati al riciclo, mentre i rifiuti organici vengono utilizzati in co-lavorazione presso le cementerie. Anche gli avanzi di cibo hanno una destinazione certa: in questo caso, per la produzione di compost e fertilizzante organico attraverso un’azienda partner di Stellantis. Questa cura ha fatto sì che il Complesso Industriale di Porto Real in cui vengono prodotte le auto di Citroen abbia un carattere innovativo e in linea con le più severe politiche di tutela ambientale: tutti i veicoli ivi prodotti non generano rifiuti solidi, contribuendo a contenere l’impatto sulle discariche e contribuendo all’economia circolare.

La fabbrica di Porto Real ha diverse altre misure volte alla sostenibilità e all’integrazione con la popolazione locale. Queste politiche saranno dettagliate in ulteriori comunicazioni Citroen per tutto il 2023. Insomma importanti novità dalla casa automobilistica francese che dimostra di essere in prima linea quando si tratta di sostenibilità e tutela dell’ambiente.