Ferrari SF90 LM: nuovo teaser a poche ore dal debutto

Oggi la Ferrari presenterà ufficialmente la sua Ferrari SF90 LM, la versione estrema della SF90 e le foto del modello sono trapelate dalla presentazione privata che la Scuderia ha fatto ai suoi affezionati clienti. L’auto ha un nuovo bodykit, nuove ruote, peserà meno, produrrà più cavalli e offrirà prestazioni migliori rispetto alla SF90 Stradale. Questo modello sarà offerto sia come Coupé che come Spider e la produzione del modello dovrebbe essere limitata.

Nelle scorse ore la casa automobilistica del cavallino rampante ha mostrato nuovi teaser della Ferrari SF90 LM annunciando il suo debutto ufficiale per oggi 29 giugno 2023. I teaser ufficiali della Ferrari mostrano solo parti della SF 90 LM: prese d’aria, parte dell’ala e quello che sembra un tubo di scarico.

I dati tecnici non sono stati divulgati, ma dovresti aspettarti parametri ancora migliori rispetto alla SF90 con il pacchetto Assetto Fiorano. E questo offre 986 cavalli con un peso a vuoto di 1.570 chilogrammi. Sospettiamo che la variante ad alte prestazioni sarà solo leggermente più robusta, ma chiaramente più leggera e raffinata in termini di già citata aerodinamica. È certo che sarà riconfigurato per caratteristiche di guida ancora più efficienti. Tutto per farlo funzionare meglio in pista.

I membri dei forum FerrariChat affermano che la derivata SF90 caricata potrebbe ottenere il suffisso LM (Le Mans), ma dovremo aspettare fino al grande debutto di domani. Secondo le stesse fonti, la nuova variante avrà un po’ più di potenza e un po’ meno di peso, ma non c’è molto da scrivere. Si vocifera che la carrozzeria sia realizzata interamente in fibra di carbonio, mentre il bagagliaio anteriore e il lunotto sembrano essere spariti.

Ricordiamo che la SF90 con il pacchetto Assetto Fiorano ha un peso a secco di 1570 chilogrammi grazie all’impianto di scarico in titanio e alle ruote in carbonio. Vanta anche pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, uno spoiler posteriore in fibra di carbonio e ammortizzatori Multimatic. Non ottiene più potenza poiché ha la stessa potenza totale di 986 CV. da un V8 biturbo alimentato da tre motori elettrici.