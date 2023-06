Fiat 600 e Topolino 2023: a Torino in anteprima assoluta il 4 luglio alle 17:30

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi il 4 luglio avverrà la presentazione ufficiale delle nuove Fiat Topolino e 600. Le due vetture sono le novità più importanti di questo 2023 per la principale casa automobilistica italiana. Sempre il prossimo 4 luglio a Torino in Piazza Riccardo Cattaneo 9 presso lo Stellantis & You di Torino avverrà l’anteprima assoluta delle due auto che dunque potranno essere ammirate dal vivo dai clienti di Fiat e dagli appassionati di auto.

Nuova Fiat 600 debutterà nella sua versione elettrica che si chiamerà 600e e che è stata già protagonista di numerose apparizioni in foto e video spia sebbene una sua immagine ufficiale non sia stata ancora pubblicata dalla casa italiana. Della Nuova Fiat Topolino invece abbiamo la prima immagine ufficiale della versione spiaggina senza portiere che è stata svelata da Fiat nelle scorse settimane. L’auto poi è stata successivamente mostrata in vari video e foto e dunque il design di queste due auto non ha ormai più misteri.

Discorso diverso per quanto riguarda gli interni, i prezzi, gli allestimenti e le specifiche tecniche, tutte cose che saranno svelate in fase di presentazione ufficiale. La nuova Fiat 600 tornerà sul mercato nelle vesti di SUV compatto su piattaforma CMP che come Jeep Avenger e come anche il futuro SUV compatto di Alfa Romeo sarà prodotto in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. Questa auto è considerata come molto importante in quanto porterà Fiat in un segmento di mercato tra i più in voga del momento con la possibilità di far aumentare le immatricolazioni in maniera importante conquistando preziose quote di mercato.

Stesso discorso va fatto per la nuova Fiat Topolino che dopo il successo di Citroen Ami e pronta a conquistare il mercato grazie alle sue linee retrò che ricordano il celebre antenato, una delle auto più famose di Fiat di tutti i tempi. Vedremo dunque a proposito di queste auto che novità arriveranno nei prossimi giorni. Ricordiamo che queste sono solo due delle novità che la casa torinese lancerà sul mercato nei prossimi anni. A seguire infatti sarà la volta della nuova Fiat Panda che dovrebbe debuttare entro la fine del prossimo anno e che tornerà nelle vesti di berlina di segmento B lunga circa 4 metri dal design moderno e futuristico ispirato in parte dalla concept Fiat Centoventi.

Poi nel 2025 sarà la volta di un nuovo crossover che secondo alcuni potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla secondo altri nuova Fiat Tipo ma non escludiamo un terzo nome. Questa auto sarà un SUV di segmento C su piattaforma STLA Medium fortemente imparentato nello stile con la nuova Fiat Panda. Le due auto infatti daranno origine ad una nuova famiglia di vetture più razionali che si contrapporrà a quella più emozionale composta da 500, 600 e Topolino. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del futuro della casa italiana in attesa della presentazione ufficiale delle nuove Fiat 600 e Topolino che sono tra le vetture più attese di questo 2023 da appassionati e addetti ai lavori in Italia e più in generale in tutta Europa dove le due vetture saranno commercializzate a partire dai prossimi mesi.