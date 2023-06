Maserati a Le Mans Classic 2023 con le sue auto storiche e moderne

Motori pronti a rombare per una nuova ed appassionante edizione di Le Mans Classic. L’appuntamento, giunto all’undicesimo compleanno, registrerà la presenza di diverse Maserati. Preziosa la line-up del “tridente“, con alcuni modelli classici dallo stile e dal design inconfondibili e con una selezione di vetture moderne pronte a sfrecciare sul Circuit de la Sarthe. Qui si sono scritte alcune delle pagine più nobili dell’automobilismo sportivo di tutti i tempi.

Le Mans Classic è un appuntamento imperdibile per i cultori delle auto d’epoca, delle atmosfere vintage e delle competizioni con i mezzi dell’era romantica, il cui fascino è eterno. L’edizione 2023 andrà in scena dal 29 giugno al 2 luglio, in una cornice ambientale impareggiabile per chi ha gli ottani nel sangue. Ancora una volta si profila un evento entusiasmante, nel segno della passione, con veicoli ed atmosfere uniche e di grande suggestione.

Ogni due anni, per questa kermesse, si ritrovano le storiche più belle, portate in Francia da gentleman drivers e collezionisti provenienti da tutto il mondo. Nutrito il parterre, con 500 auto d’antan nel paddock. I modelli in gara saranno quelli originali che hanno disputato la mitica 24 Ore di Le Mans dal 1923 al 1981, Con loro, altri bolidi che hanno concorso a scriverne la storia unica e inimitabile. Maserati sarà presente nella doppia veste di sponsor e di protagonista della trama emotiva regalata al godimento dei presenti.

La lunga scia di modelli da sogno realizzati nella sua lunga storia, che va avanti da oltre un secolo, ha offerto alla casa modenese la possibilità di non faticare nella scelta di auto carismatiche a sua firma. Nello stand del “tridente” si potrà osservare, fra le altre, una fiammante Maserati Tipo 63 del 1961, velocissima e indomabile. Questa creatura prese forma in soli 5 esemplari, dotati di telaio “Birdcage” e motore V12. Accanto a lei, spazio per una Maserati Bora del 1974, dall’indole marcatamente sportiva, con il suo popolare motore posteriore centrale.

In un’apposita area del circuito riservata ai “constructors”, saranno offerte al godimento del pubblico una Maserati 3500 GT del 1962, coupé carrozzata Touring con 220 cavalli al servizio del conducente, e una GranTurismo One Off Prisma, con il suo ruggente motore V6 Nettuno e l’avveniristica carrozzeria cromatica, massima espressione di eccellenza dell’artigianato italiano. Questa vettura traghetta nella modernità il marchio emiliano e si affiancherà alle bellezze del passato, alla Le Mans Classic 2023.

Qui sarà presente anche una splendida MC20 coupé Fuoriserie, nella colorazione Orange Glow: una creazione “su misura”, dedicata agli sportivi più audaci. Diversi modelli della casa modenese, negli intervalli delle competizioni riservate alla vetture classic, regaleranno degli hot lap imperdibili sugli oltre 13 chilometri dell’asfalto sacro della Sarthe. A creare la giusta dose di entusiasmo nel pubblico ci penserà una flotta composta da GranTurismo Trofeo, Grecale Trofeo, MC20 Cielo e MC20 Fuoriserie. Si profila uno spettacolo coi fiocchi, tutto da godere. Ormai pochi giorni ci separano dall’avvio delle danze. Poi le emozioni automobilistiche entreranno nel loro diapason, anche grazie a Maserati e al suo carisma.

La Tipo 61 “Birdcage” del Team Camoradi

Foto | Maserati