Nuova Alfa Romeo Stelvio e Lancia Gamma: nel 2026 due auto diverse che potrebbero sfondare

Nuova Alfa Romeo Stelvio e Lancia Gamma saranno due tra le principali novità che il gruppo Stellantis svelerà nel corso del 2026. Le due auto saranno lanciate da Alfa Romeo e Lancia proprio nel corso di quell’anno che si preannuncia ricco di sorprese per i marchi che fanno parte del gruppo automobilistico nato dall’unione nel gennaio del 2021 di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Stelvio, si tratta della seconda generazione del SUV di segmento D del Biscione. Questa auto è stata ufficialmente confermata dal numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato nel corso dello scorso anno. La vettura tornerà nelle vesti di SUV di segmento D leggermente più grande del modello attuale. Il veicolo sarà costruito sulla nuova piattaforma STLA Large con autonomie fino a 800 km e ricarica rapida, al pari di quanto avverrà anche con la nuova Alfa Romeo Giulia che dovrebbe debuttare un anno prima.

La nuova Alfa Romeo Stelvio si preannuncia come un modello molto importante che nei prossimi 10 anni potrebbe continuare ad avere un ruolo centrale nella gamma della casa automobilistica milanese che aspira a diventare un brand premium globale. Questo anche se ovviamente non sarà più l’unico SUV presente nella gamma di Alfa Romeo. Oltre al già arrivato Tonale, nel 2024 arriverà un SUV ancora più compatto mentre nel 2028 dovrebbe arrivare anche un E-SUV che si andrà a collocare subito davanti a Stelvio nella gamma dei SUV dello storico marchio milanese.



Nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe avere un design ancora più sportivo e con ancora più carattere rispetto al modello attuale. Questo almeno è quanto si è capito fino ad ora dei progetti che per questo veicolo ha in serbo il capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos. La gamma di motori sarà interamente formata da propulsori elettrici che andranno da 350 cavalli della versione base fino agli 800 della Veloce. Questo senza dimenticare la Quadrifoglio che dovrebbe offrire fino a 1000 cavalli di potenza. A proposito di questo modello qui vi proponiamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare il suo futuro stile.



Oltre alla nuova Alfa Romeo Stelvio, l’altra grande novità per i marchi italiani di Stellantis nel 2026 sarà la nuova Lancia Gamma. Questo è il nome scelto per la futura ammiraglia del marchio come anticipato nei mesi scorsi dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Questo modello sarà un mix tra un crossover e una berlina. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà un’autonomia fino a 650 km nelle versioni top di gamma. La lunghezza dovrebbe essere vicina ai 4,7 m. Si dice che questa auto possa avere molto in comune con la nuova Opel Manta. Le due auto potrebbero essere prodotte insieme nello stesso stabilimento. In proposito si vocifera del sito Stellantis di Melfi ma per il momento non vi sono ancora notizie ufficiali da parte del gruppo automobilistico.

La nuova Lancia potrebbe avere anche una versione HF ad alte prestazioni. Questa auto sarà la prima Lancia ad essere commercializzata esclusivamente in versione completamente elettrica. A differenza della nuova Ypsilon che invece avrà anche versioni a combustione. Dunque la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Lancia Gamma pur essendo due auto molto diverse tra loro hanno entrambe le carte in regola per fare bene quando saranno lanciate sul mercato e potrebbero dunque rappresentare due modelli chiave per il rilancio futuro di Lancia e Alfa Romeo. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questi due attesi modelli.