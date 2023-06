Il progetto Citroën Drive La Maddalena Electric si rinnova mettendo al centro la mobilità sostenibile

Si rinnova, per il secondo anno consecutivo, il progetto dedito alla mobilità sostenibile Citroën Drive La Maddalena Electric che ha il compito di rendere l’elettrificazione accessibile a tutti sull’isola sarda de La Maddalena; un progetto che viene indirizzato alle Autorità Pubbliche locali, agli abitanti dell’isola e anche ai numerosissimi turisti che affollano l’isola ogni anno.

D’altronde quella de La Maddalena è l’isola principale dell’omonimo arcipelago che ospita il comune che porta lo stesso nome. Parliamo di una delle più apprezzate isole del nostro Paese, in virtù dello splendido paesaggio terrestre e marino che la rendono meta apprezzatissima di chi guarda ad un turismo naturalistico e balneare.

Motivi che hanno richiesto al comune dell’isola di impegnarsi costantemente per salvaguardare un patrimonio naturalistico fatto di terra e mare, con la volontà di proteggere sempre e comunque ambiente e bellezze del luogo. Ora il progetto Citroën Drive La Maddalena Electric si rinnova nuovamente, per diffondere sempre di più la cultura del rispetto dell’ambiente e per salvaguardare il patrimonio culturale e naturalistico. Un progetto che riflette l’impegno del costruttore francese di casa Stellantis in quel processo di transizione energetica ormai irrinunciabile.

Il progetto proposto da Citroën pone al centro la Ami e anche la nuova ë-C4 X elettrica

L’iniziativa proposta da Citroën mette al centro una mobilità che guarda al rispetto per l’ambiente, puntando sull’accessibilità ai prodotti elettrici del marchio. Vengono fornite quindi, in comodato d’uso gratuito, due Citroën Ami e una Citroën ë-C4 X. In questo modo si vuole coinvolgere l’istituzione locale nello svolgimento delle proprie attività quotidiane offrendo la possibilità di approcciarsi a spostamenti privi di emissioni su tutto il territorio dell’isola; sia sfruttando le caratteristiche vie del centro cittadino, sia le strade minori che conducono fino alle splendide spiagge dell’isola.

Allo stesso tempo il progetto Citroën Drive La Maddalena Electric del costruttore francese mira a garantire offerte esclusive destinate agli abitanti dell’isola per l’acquisto di veicoli elettrificati a marchio Citroën sfruttando condizioni accessibili e vantaggiose.

Il rinnovamento del progetto presentato dal costruttore francese guarda ad un 2022 in cui l’iniziativa aveva già registrato oltre 1.000 test drive e oltre 200.000 persone che si sono interessate alla Citroën Ami dopo essere sbarcate sull’isola de La Maddalena. Insomma, un format decisamente vincente che ora approda anche all’Isola di Ponza. Lo scorso 23 giugno è avvenuta la cerimonia di consegna della nuova flotta elettrificata a marchio Citroën alla presenza del sindaco Fabio Lai, del vicesindaco Federica Porcu, del responsabile Comunicazione di Citroën Italia Davide Nava, della responsabile marketing della concessionaria Autoplus di Olbia Nicoletta Deidda, del comandante della Scuola Sottufficiali MM Simone Battisti, del Comandante della Polizia Locale e dei rappresentanti del Parco Nazionale e dei Carabinieri.