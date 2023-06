Stellantis sceglie TKT & Associates come sua agenzia di riferimento per il marketing in Nord America

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato di aver scelto TKT & Associates come sua agenzia di riferimento per il marketing dedicato al pubblico nero negli Stati Uniti. Si tratta della prima volta che Stellantis affida a un’agenzia esterna la gestione delle sue strategie di comunicazione e di coinvolgimento di questo segmento di mercato.

TKT & Associates avrà il compito di sviluppare e implementare delle campagne creative e innovative per Stellantis

TKT & Associates è una società di consulenza e marketing fondata nel 2000 da Tierra Kavanaugh Wayne, una imprenditrice afroamericana che ha una lunga esperienza nel settore automobilistico. TKT & Associates ha sede a Louisville, nel Kentucky, e conta tra i suoi clienti aziende come Ford, General Motors, Toyota e Nissan.

Stellantis ha deciso di affidarsi a TKT & Associates per potenziare la sua presenza e la sua reputazione tra il pubblico nero, che rappresenta una quota importante e in crescita del mercato automobilistico statunitense. Stellantis vuole infatti valorizzare la sua offerta di prodotti e servizi, che comprende 14 marchi diversi, tra cui Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo e Maserati.

TKT & Associates avrà il compito di sviluppare e implementare delle campagne creative e innovative, che sappiano parlare al pubblico nero in modo autentico e coinvolgente, tenendo conto delle sue esigenze, dei suoi valori e delle sue aspirazioni. TKT & Associates collaborerà anche con le altre agenzie che fanno parte del roster creativo di Stellantis, per garantire una coerenza e una sinergia tra le diverse iniziative.

Stellantis ha dichiarato di essere entusiasta di aver scelto TKT & Associates come sua agenzia di riferimento per il marketing dedicato al pubblico nero, in quanto riconosce la competenza, la passione e la visione di questa società. Il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha anche sottolineato il suo impegno a promuovere la diversità e l’inclusione sia all’interno che all’esterno della sua organizzazione.