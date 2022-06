Citroen: promuove la mobilità sostenibile sull’isola della Maddalena

Attraverso il progetto Citroen drive La Maddalena electric, il marchio francese, appartenente al gruppo Stellantis, gioca da protagonista per promuovere la mobilità sostenibile sull’isola della Maddalena. Unica isola abitata dell’omonimo arcipelago, collocata di fronte alla cost nord-est della Sardegna, la località costituisce una meta turistica per il suo habitat naturalistico e i fantastici fondali marini. Il panorama che è possibile scorgere qui toglie veramente il fiato, come potranno confermare non solo gli abitanti, ma anche gli stessi visitatori.

Citroen: sull’isola della Maddalena si fa promotrice della mobilità a zero emissioni

È davvero difficile (per non dire impossibile) che le aspettative vengano tradite. Ci si trova davvero in un paradiso naturale, uno dei tanti presenti in Italia. Lo scenario ritenuto ideale dai vertici del Double Chevron e dallo stesso management del conglomerato italo-francese per dare largo alla presente iniziativa. È stata l’occasione per Citroen di consegnare alle autorità locali una flotta di nove EV, comprese due WallBox necessarie per la ricarica. Inoltre, ha fornito a ciascun residente dei vantaggi esclusivi per l’acquisto di veicoli elettrificati del proprio portafoglio prodotti.

In totale, sette Citroen Ami compongono la flotta, ripartite nel seguente modo: tre per l’Amministrazione comunale e una a testa per Capitaneria di Porto, Ente Parco Nazionale, Marina Militare e Polizia Locale. All’appello si sono aggiunte un paio di altri mezzi, di modelli diversi. Ci riferiamo alla Citroen e-C4 elettrica, messa a disposizione del Comune, e alla Citroen e-Berlingo elettrico per la Protezione Civile. In definitiva, nove esemplari concessi alle varie rappresentanze dell’isola.

Ciascun veicolo targato Citroen ha ricevuto un trattamento ad hoc, personalizzato con le tonalità e le grafiche delle singole istituzioni. Sono sorte delle proposte davvero uniche, impossibile da ignorare, in grado di far fronte nella maniera migliore alle esigenze di mobilità avvertite sull’isola della Maddalena, nel rispetto dell’ambiente: silenziosa e senza emissioni di anidride carbonica, sia nei luoghi abitati sia lungo le strade immerse nella natura.

I nove esemplari si distinguono per la loro accessibilità, praticità d’uso nel quotidiano e la semplicità del processo di ricarica. Il marchio d’oltralpe mira a rendere l’elettrificazione e il progresso alla portata per qualunque abitante sull’isola, incluse le pubbliche autorità.